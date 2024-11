Vérző szájjal okozott botrányt a villamoson Mandula Ádám

Mandula Ádám a hosszú hétvégén egy újabb élő TikTok-videójában vérző szájjal szállt fel egy budapesti villamosra, miközben nála volt egy bicikli is – ami köztudottan tilos a közlekedési szabályok szerint. A villamosvezető egy ideig nem is ment tovább, de a korábbi valóságshow-szereplőt az utastársai is csak nehezen tudták rábírni arra, hogy leszálljon – írja a Ripost a szemtanúk reddites bejegyzései alapján.

Mandula Ádám

Fotó: Facebook/Mandula Ádám

Mandula Ádám: botrány után botrány

Mandula Ádám a börtön után elvileg új életet kezdett, állítása szerint nem iszik, nem drogozik – úgy tűnik azonban, hogy ezt nem mindig sikerül betartania.

A korábbi realityszereplő pár hónapja is kisebb botrányt okozott egy videójával, amelyet új munkahelyéről, egy építkezésről posztolt. A felvétel alapján ugyanis nem vette különösebben komolyan az előírásokat, hiszen a magasban, egy állványzaton végzett húzódzkodásokat, mintha egy edzőteremben lenne – miközben védősisakot sem viselt, a szerszámait pedig csak a nadrágjába gyűrte, látható rögzítés nélkül.

Legutóbb júniusban volt rendőrségi ügye

Mandula Ádám igazi botrányhősnek számít a magyar celebvilágban: legutóbb júniusban volt rendőrségi ügye, akkor azonban csak figyelmeztették a kiérkező rendőrök, nem tartóztatták le.

Az egykori realityszereplőre a volt barátnője vagy annak édesapja hívta ki a rendőröket: "Annyi történt, hogy exemnek az édesapja, vagy az exem kihívta rám a rendőröket, mert ott voltam náluk. Csak ültem a ház előtt, amikor megérkeztek a rendőrök. Mosolyogtak egyet, és azt tanácsolták, hogy jöjjek vissza nyugodt állapotban... Gondolom, emiatt mennek ezek a pletykák, hogy aznap este megint elvittek, letartóztattak, közben az eset után hazamentem lefeküdni aludni az ágyamba" – nyilatkozta akkor Mandula Ádám.

A férfit tavaly decemberben még azért tartóztatták le, mert részegen egy gázpisztollyal lövöldözött, illetve egy karddal hadonászott a nyílt utcán. Az eset után a barátnője szakított vele, amit Mandula Ádám szerint azóta sem tudtak rendesen megbeszélni – ezért ment el júniusban is a nő házához. A tavalyi ámokfutásáért a korábbi valóságshow-szereplő végül négy év felfüggesztett börtönt kapott, de közel fél évig ült is.

Mandula Ádám közben énekesként is próbálkozik, új klipje nemrég jelent meg: