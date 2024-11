Ki is az Igazság ára főszereplője? – 10 érdekesség Manuel Garcia-Rulfóról

Begörül a Lincoln, kipattan belőle egy jóképű ügyvéd, aki bármi áron, de az igazságot szolgálja. Hetek óta vezeti a Netflix toplistáját Az igazság ára című sorozat Manuel Garcia-Rulfo főszereplésével, ami már a harmadik évadával tért vissza streaming óriásira. 2021 óta már 30 epizódon keresztül követhettük nyomon Mickey Haller történetét, ahogy küzd az igazságért és próbál rendet tartani a finoman szólva is szövevénye magánéletében a két exével, számtalan titokkal és néha életveszélyes helyzetekkel. A sorozat sikere egyértelműen a főszerepet alakító 43 éves Manuel Garcia-Rulfon állt vagy bukott. A rekordnézettség és az elmúlt három évad alapján egyértelműen kijelenthető, hogy az előtte szinte ismeretlen színész 40 évesen futott be. Manuelről azonban szinte semmit se tudni, de most mi összeszedtünk a színésszel kapcsolatban 10 érdekességet, hátha egy kicsit többet megtudunk erről a rejtélyes szívtipróról, akit nyugodt szívvel hívhatunk a mexikói Leonardo DiCaprionak is.

Manuel Garcia-Rulfo szupersztár lett Az igazság ára című sorozatnak köszönhetően

(Fotó: YouTube)

10 érdekesség Manuel Garcia-Rulforól, Az igazság ára sztárjáról

Manuel 2006-ban, 25 évesen szerepelt először egy kisfilmben, előtte angol szakos volt a Guadalajarában született színész;

A 43 éves sztár profi lovas, ugyanis egy jaliscoi tanyán nőtt fel;

Nagyapja Mexikó egyik leghíresebb írója, Juan Rulfo ;

; Felvették a New York Film Academy -re, de ő inkább visszatért Mexikóba, hogy ott indítsa be a filmes karrierjét;

-re, de ő inkább visszatért Mexikóba, hogy ott indítsa be a filmes karrierjét; A mai napig nehezen tanul szerepet, ugyanis diszlexiás. A szereptanuláshoz író nagyapja adott ötletet a színésznek: van egy nagy táblája a lakásban, ahova jegyzeteket, rajzokat készít, és ennek segítségével próbálja pontosan megtanulni a szövegét;

Nem csak a tárgyalóteremben igazi sármőr Manuel Garcia-Rulfo

(Fotó: YouTube)

Tucatnyi mellékszerep után 35 évesen, Denzel Washingtonnak köszönhetően kapott lehetőséget A hét mesterlövész újradolgozásában, de a film csupán mérsékelt sikert aratott;

köszönhetően kapott lehetőséget újradolgozásában, de a film csupán mérsékelt sikert aratott; Ennyi elég volt, hogy az Oscar-díjas Kenneth Branagh felfigyeljen a színészre, és a 2017-es Gyilkosság az Orient expresszen című filmben egy új, kifejezetten az ő számára írt karakter kreáljon Manuelnek;

felfigyeljen a színészre, és a 2017-es című filmben egy új, kifejezetten az ő számára írt karakter kreáljon Manuelnek; Logan Marshall-Green lett volna eredetileg Az igazság ára című sorozat Mickey-je, azonban ismertlen okokból lecserélték. Érdekesség, hogy a most 48 éves Logan 2008 és 2013 között a Pókember filmek May nénijével, a 60 éves Marisa Tomeivel élt együtt, aki a 2011-es Az igazság ára című mozifilmben alakította az egyik a női főszerepet. Abban a verzióban Mickey-t Matthew McConaughey alakította, a film jó kritikákat kapott és anyag sikert aratott;

lett volna eredetileg című sorozat Mickey-je, azonban ismertlen okokból lecserélték. Érdekesség, hogy a most 48 éves Logan 2008 és 2013 között a filmek May nénijével, a 60 éves élt együtt, aki a 2011-es című mozifilmben alakította az egyik a női főszerepet. Abban a verzióban Mickey-t alakította, a film jó kritikákat kapott és anyag sikert aratott; Manuel igazi antisztár, nagyon keveset tudni a magánéletéről, viszont szenvedélye a fotózás. Munkáit a 178 000 Instagram-követője rendszeresen láthatja;

Tavaly óta pletykálták, de mostanra már biztos, hogy egy éve a híres zenészduó Tim McGraw és Faith Hill legkisebb lányával, Audrey McGraw-val jár. A színész 21 évvel idősebb a 22 éves hölgynél. Korábban is terjengtek róla olyan pletykák, hogy fiatal modellekkel járt rövidebb-hosszabb ideig, sokak szerint ebben nagyon hasonlít Leonardo DiCaprióra.

Az igazság ára összes része a Netflixen érhető el!