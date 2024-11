Matteo Bocelli Budapestre készül

A 27 éves énekes, Matteo Bocelli a világ legismertebb koncerthelyszínein lépett már fel, így a New York-i Madison Square Gardenben, a Sydney-i és Dubai Operaházakban, sőt a Fehér Házban is énekelt. Első élő fellépése 18 éves korában a római Colosseumban volt. 2018-ban pedig apjával közösen adták elő a “Fall on Me” című duettet, amely már több mint 400 millió streamet gyűjtött össze világszerte.

Matteo operát és klasszikus zenét, valamint „a nagy hangokat”, például Whitney Houstont és Frank Sinatrát hallgatva nőtt fel. Kamaszkorában azonban elkezdte szélesíteni zenei horizontját a modern popzene felé, és különösen az akkoriban feltörekvő énekes-dalszerző, Ed Sheeran nyerte el a tetszését. „Őszintén zseninek tartom őt” - mondja Matteo. 2020-ban kiadta a „Solo”-t, egy lélegzetelállító szerelmes dalt, amely klasszikus áriákat és elegáns rádiós slágereket egyaránt felidéz, megmutatva a művész kiváló kifejezésmódját. Azóta még jobban beleásta magát a pop világába.

Öt évvel első kislemeze – az Andrea Bocellivel közös „Fall on Me” - és két évvel első szóló kislemeze után Matteo Bocelli kiadta debütáló albumát, a Matteo-t, mellyel a crossover klasszikus zenész karrierjének új szakaszába lépett. „Úgy tapasztalom, hogy a legjobb dalok akkor születnek, ha több napot töltök zeneszerzőkkel és művészekkel egy nyugodt és kényelmes környezetben” – nyilatkozta Matteo. „Ott képesek vagyunk önfeledt beszélgetéseket folytatni és gondolatokat cserélni, hogy létrehozzunk valamit, ami egy valódi inspirációból születik, ami mindenki számára közös. Ez lehetővé tette számunkra, hogy olyan dalokat alkossunk, amelyek természetes termékei a valós élettapasztalatoknak és a számunkra igazán fontos témákról folytatott beszélgetéseknek.”