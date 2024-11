Meg Ryan új filmje olykor vicces, olykor romantikus, de nem az igazi

A szerelem hálójában, Harry és Sally, IQ, Kate és Leopold - csak pár film, amit bármikor képesek vagyunk megnézni egy fáradt estén vagy egy esős szombat délutánon. Mindegyik Meg Ryan elmondhatatlanul természetes bája miatt lett annyira sikeres, és ez tette őt a kilencvenes évek romcom királynőjévé. Ahogy az évek, úgy Ryan bája is tovaszállt, ami a Mi lesz később című új filmjében is meglátszik. Meg Ryan több mint 20 év után visszatért, és csinált egy mature romcom-ot a kilencvenes évek másik sztárjával, a X-aktás David Duchovny-val, ami papíron még egy egész kellemes, retrohangulatú filmnek indult. A Mi lesz később sajnos nem vicces, itt-ott romantikus, de inkább egy kamaradráma, aminek mégjó is lett volna, ám szemlátomást a filmet rendezőként és íróként is jegyző Ryan nem annak szánta.

Meg Ryan felismerhetetlen az új filmjében (Fotó: Skyshowtime)

Meg Ryan, az öreg hippi

Hollywoodban is megöregszenek az emberek, még ha pénzt nem spórolva próbálják is lassítani a folyamatot. Azonban Meryl Streepet, Cate Blanchettet, de még a botoxot az egészségesnél többször használó Sandra Bullockot is bármikor felismerem. Az első gond a filmmel, hogy ha nem olvasom el, hogy Meg Ryan a főszereplője, az életben nem jövők rá, hogy a 63 éves színésznőt látom. Amit látunk, az nem bodypozitív, nem is bodyshaming, egyszerűen csak egy tömegkatasztrófa a színésznő arcán, amit a szike, a botox és még ki tudja mi okozott. Ryan bátran jelentkezhetett volna a Joker film castingjára, a 200 milliós bukásból tuti le tudtak volna pár milliót faragni a sminkesek, mert Ryan sebészei megoldották azt, amiért Joaquin Pheonixnek naponta órákat kellett ülni a make-up szekcióban. Konkrétan nem ismertem fel, és ez gond, és egy rettenetesen rossz üzenet Hollywood és Ryan részéről. A színésznő egyszerűen kameraképtelenre torzult és ez kapásból elvesz a film értékeiből és szerethetőségéből, holott van neki. Ryan a cuki szomszédlány helyett most bohócfejű masszőz, örökre 49 éves vagyok, bakancsos hippi földanyát játszik, aki valami kozmikus véletlen folytán egy reptéren ragad az exével, akit 25 éve nem látott, ez lenne Duchovny.