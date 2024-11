Teljesen meztelenül jelentette be Megan Fox, hogy terhes - kép

A furcsa sztárpárról többször is pletykálták, hogy szakítottak, majd Machine Gun Kelly egyik klipjében feltűnt a színésznő is. Megan Fox már ott is terhes hassal jelent meg, azonban akkor még nem várt gyereket. Most egy furcsa képpel tudatta, hogy hamarosan négygyerekes édesanya lesz.

Vágólapra másolva!

Megan Fox tíz évig Brian Austin Green felesége volt, a házasságból három gyerekük is született, jelenleg pedig Machine Gun Kellyvel jár jegyben. A színésznőnek korábban Shia LeBouffel, Calvin Harrisszel, Ben Leahyvel és David Gallagherrel is volt ismert kapcsolata. Nemrég egy interjúban tálalt ki arról, hogy számos ismert férfivel volt bántalmazó kapcsolatban, azonban az amerikai rapper, Machine Gun Kelly mellett úgy tűnik, megtalálta a boldogságot. Bár sokan támadják őket a kezdetek óta, hiszen sokan úgy gondolják a fiatal rapper miatt nagyon megváltozott Fox viselkedése, őt ez szemmel láthatólag nem zavarja. Megan Fox és párja első közös gyereküket várják

Fotó: Northfoto Korábban felröppentek olyan pletykák, hogy a sztárpár szakíthatott egymással, ugyanis mind a ketten nagyon furcsán viselkedtek egy ideig és nem is mutatkoztak egymás társaságában. Tavaly februárban Megan Fox még az Instagram-profilját is törölte, így eltüntetve az összes közös fotójukat. Ezt megelőzően azonban még kitett egy olyan posztot, amelyben egy megcsalásra utaló dalszöveget idézett Beyoncétól, ami elég sokatmondó volt. Most azonban úgy tűnik, már kibékültek és minden rendben köztük, hiszen közös gyereküket várják, mely a rapper első, Megan Fox negyedik gyereke lesz. A 38 éves színésznő és a 34 éves Machine Gun Kelly 2020-ban jöttek össze, 2022-ben megvolt az eljegyzés is, azonban az esküvőről azóta sem beszéltek, és most úgy tűnik, hogy egy ideig talán nem is ezzel foglalkoznak majd, hiszen hamarosan szülők lesznek. Megan Fox egy furcsa képpel jelentette be a terhességét az Instagram-oldalán, ahonnan ismét minden korábbi képét törölte, és ez az egyetlen bejegyzés maradt tőle. A színésznő a fotón csak kezével takargatja melleit, miközben fekete festékkel öntötték le teljesen meztelen testét, ami elég furcsa tematika egy terhesség bejelentéséhez. Soha semmi nem veszett el igazán Üdv, újra - írta szűkszavúan a bejegyzésében Megan Fox, aki még a pozitív terhességi tesztet is megmutatta. A képek között lapozhat: A bejegyzés megtekintése az Instagramon Megan Fox (@meganfox) által megosztott bejegyzés

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!