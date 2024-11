Megvan a Megasztár 13. döntőse

Mint írtuk, a Megasztár váratlan újdonsággal folytatódik, amit Ördög Nóra jelentett be a második középdöntő végén. A Rúzsa Magdi, Marics Peti, Molnár Ferenc Caramel, Papp Szabi és Marsalkó Dávid alkotta zsűri kiválasztotta a legjobb énekeseket, de Ördög Nóra váratlan közlése alapján hozzájuk egy 13. énekes is csatlakozhatott. A döntés ezúttal a közönség kezébe került: a Megasztár közösségi oldalain elindult a szavazás, ahol a párbajok vesztesei közül szavazhatták be a nézők a kedvencüket.

Válogatott az énekesek közül a Megasztár zsűrije

Fotó: TV2 / TV2

A műsor egyik versenyzője aztán vélhetően csalás útján, vásárolt szavazatokkal próbált továbbjutni az élő show-kba, amire a TV2 hétfőn hivatalos közleménnyel reagált a Megasztár Facebook-oldalán: "Meglepődtünk, hogy a szavazás ideje alatt hirtelen kiugróan magas lájkok kezdtek el érkezni olyan külföldi felhasználóktól, akik nyilvánvalóan nem nézői a műsornak. Jóhiszeműen indítottuk a szavazást, de most ezúton kifejezetten szeretnénk kérni, hogy minden jelölt felelősséggel és etikusan kampányoljon magáért, mert az a célunk, hogy valóban az a versenyző jusson a fináléba, akit a magyar közönség leginkább támogat" – írták.

A szavazás hétfőn éjfélkor véget ért, végül természetesen nem a csalással próbálkozó énekes nyert. Tudja meg a következő oldalon, kit szavaztak be a nézők!