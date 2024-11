Brutális, tüzes produkciót ígér a Megasztár egyik döntőse - videó

"Az első adás részemről egy borzasztó energikus cucc lesz, megteszek mindent, hogy feszegessük a 12-es karikát. Jöjjön át képernyőn keresztül is az, hogy brutál szexi a történet. Kicsit izzadjuk le attól is, hogy nézzük.... hogy ne nagyon tudjuk eldönteni, hogy hova jöttünk most... Picit ezt érzem ezzel a produkcióval kapcsolatban. Szeszélyes, intenzív, tüzes lesz, ennél többet nem nagyon mondhatok most" - nyilatkozta a TV2-nek a Megasztár egyik döntőse, Dénes Dávid.

Dénes Dávid, Megasztár 2024

Fotó: TV2

Bővebben is beszélt arról, mit gondol a műsorról, arról, hogy mindenkit valamilyen ismert előadóhoz próbálnak hasonlítani. Erről itt nézhet meg videót:

Mint írtuk, a Megasztár váratlan újdonsággal folytatódik, amit Ördög Nóra jelentett be a második középdöntő végén. A Rúzsa Magdi, Marics Peti, Molnár Ferenc Caramel, Papp Szabi és Marsalkó Dávid alkotta zsűri kiválasztotta a legjobb énekeseket, de Ördög Nóra váratlan közlése alapján hozzájuk egy 13. énekes is csatlakozhatott. A döntés ezúttal a közönség kezébe került: a Megasztár közösségi oldalain elindult a szavazás, ahol a párbajok vesztesei közül szavazhatták be a nézők a kedvencüket.

