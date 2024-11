Megszólalt a Megasztár csalással vádolt versenyzője

Mint írtuk, a Megasztár egyik versenyzője vélhetően csalás útján, vásárolt szavazatokkal próbált továbbjutni az élő show-kba, amire a TV2 hétfőn hivatalos közleménnyel is reagált a Facebookon: "Meglepődtünk, hogy a szavazás ideje alatt hirtelen kiugróan magas lájkok kezdtek el érkezni olyan külföldi felhasználóktól, akik nyilvánvalóan nem nézői a műsornak. Jóhiszeműen indítottuk a szavazást, de most ezúton kifejezetten szeretnénk kérni, hogy minden jelölt felelősséggel és etikusan kampányoljon magáért, mert az a célunk, hogy valóban az a versenyző jusson a fináléba, akit a magyar közönség leginkább támogat" – írták.

A Redditen megosztott képernyőképek és hozzászólások alapján a gyanú Moisiak Vanessára terelődött, akit több lap is megnevezett, a kizárását pedig egyre több kommentelő követelte. A Svájcban élő énekesnő valóban üzent angolul és németül is a követőinek, azt viszont tagadta, hogy a közösségi oldalán megjelent hamis szavazatokhoz bármi köze lenne. Egy Instagram-sztoriban a következő képet osztotta meg:

"Ne terjesszétek tovább ezt a gyűlöletet! Én egy tisztességes ember vagyok, nem tudom, honnan jöttek a »török« megjegyzések,

valaki mostanában szabotálni próbál.

Ha én tettem volna ezeket a kamu kommenteket, akkor okosabb lettem volna, és hihetőbbé tettem volna a beszámolókat. De én nem vagyok ilyen ember. Gondold át a helyzetet tisztábban! És csak hogy tisztázzuk: nemcsak magyar útlevelem van, hanem magyar vérem is" – írta.

Megasztár: végül ki jutott tovább?

Mint írtuk, a Megasztár váratlan újdonsággal folytatódik, amit Ördög Nóra jelentett be a második középdöntő végén. A Rúzsa Magdi, Marics Peti, Molnár Ferenc Caramel, Papp Szabi és Marsalkó Dávid alkotta zsűri kiválasztotta a legjobb énekeseket, de Ördög Nóra váratlan közlése alapján hozzájuk egy 13. énekes is csatlakozhatott. A döntés ezúttal a közönség kezébe került: a Megasztár közösségi oldalain elindult a szavazás, ahol a párbajok vesztesei közül szavazhatták be a nézők a kedvencüket.

