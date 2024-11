Csalhatott a Megasztár versenyzője, itt a TV2 válasza

A Megasztár hivatalos közösségi oldalán reagált a TV2 arra, hogy a műsor egyik versenyzője vélhetően csalás útján, vásárolt szavazatokkal próbált továbbjutni az élő show-kba.

"Meglepődtünk, hogy a szavazás ideje alatt hirtelen kiugróan magas lájkok kezdtek el érkezni olyan külföldi felhasználóktól, akik nyilvánvalóan nem nézői a műsornak. Jóhiszeműen indítottuk a szavazást, de most ezúton kifejezetten szeretnénk kérni, hogy minden jelölt felelősséggel és etikusan kampányoljon magáért, mert az a célunk, hogy valóban az a versenyző jusson a fináléba, akit a magyar közönség leginkább támogat" – olvasható a Facebookon.

A tisztességes szavazás melletti kampányba már Ördög Nóra is beszállt az Instagramon: "Nagyon-nagyon szomorú lennék, ha nem az az énekes jutna be a Megasztár élő show-iba, akire valóban a legtöbben kíváncsiak vagytok... Kérlek titeket, játsszuk tisztán ezt a játékot! Szavazzatok a kedvencetekre ma éjfélig! A többség akarata képes legyőzni minden manipulációt!" – írta a Megasztár műsorvezetője.

A Redditen megosztott képernyőképek és hozzászólások alapján a Bors meg is nevezte a versenyzőt, aki valószínűleg visszaélt a szavazatokkal – és akinek a kizárását egyre több kommentelő követeli.

Megasztár: miért lehet most szavazni?

Mint írtuk, a Megasztár váratlan újdonsággal folytatódik, amit Ördög Nóra jelentett be a második középdöntő végén. A Rúzsa Magdi, Marics Peti, Molnár Ferenc Caramel, Papp Szabi és Marsalkó Dávid alkotta zsűri kiválasztotta a legjobb énekeseket, de Ördög Nóra váratlan közlése alapján hozzájuk egy 13. énekes is csatlakozhat. A döntés ezúttal a közönség kezébe került: a Megasztár közösségi oldalain elindult a szavazás, ahol a párbajok vesztesei közül szavazhatják be a nézők a kedvencüket.

Közben az alábbi énekesek már biztosan bejutottak az első élő show-ba, hozzájuk csatlakozhat még a közönség kedvence: