Megasztár: egy különleges sztár érkezik a műsorba

Vasárnap kezdetét vette a Megasztár második élő show-ja, ahol ezúttal 10 énekes bizonyít majd a zsűri, illetve a nézők előtt.

Elindult a Megasztár második élő show-ja

Fotó: TV2

Változott a Megasztár szabálya

Hogy a verseny még kiélezettebb legyen, új szavazási rendszer debütált vasárnap. A tíz énekest két ötfős csoportra osztják, a műsor első felében csak erre az öt döntősre lehet majd szavazni. Miután mind az öten színpadra léptek, a szavazást lezárják és a két legtöbb voksot kapó automatikusan továbbjut, a többiekből pedig egyet megment a zsűri, ugyanígy a másik ötfős csapatnál, így adás végére 2-2 veszélyzónás tehetség marad. Itt újra nulláról indul a szavazás. A legtöbb szavazatot kapó továbbjutását bejelentik, és azt is, aki a legkevesebb nézői voksot kapja, ő búcsúzik a műsortól. Ketten maradnak a végére, akikből pedig egy versenyzőt a zsűri megmenthet. Így a második élő show végére már csak nyolcan maradnak versenyben.

Igazi világsztár érkezik a tehetségkutatóba

A műsor elején Ördög Nóra és Till Attila hatalmas bejelntést tettek, ugyanis két hét múlva az énekesekkel áll egy színpadra Desmond Child amerikai énekes, zeneszerző, szövegíró. Desmond Child olyan énekesek dalait írta, melyek többsége felkerült a slágerlistákra. Bon Jovit egyenesen világsztárrá tette dalaival. Közreműködött még Kiss, Aerosmith, Scorpions, Alice Cooper, Bonnie Tyler, Cher, Shakira, Ricky Martin, Kelly Clarkson és a The Rasmus albumain. 2006-ban Meat Loaf, Bat Out Of Hell III. The Monster Is Loose című albumának volt producere Jim Steinman mellett. 2024 őszén a TV2 által sugárzott Megasztár című tehetségkutató műsor hetedik évadának élő adásai során segíti a versenyzőket.