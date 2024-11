Megvannak a Megasztár döntősei

Idén ősszel 12 év kihagyás után visszatért a TV2 képernyőjére Magyarország legendás tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult show zsűrijében ezúttal is a magyar zenei élet csillagai foglalnak helyet, akik közül ketten is a Megasztárban mutatkoztak be két évtizeddel ezelőtt: Rúzsa Magdi, Marics Peti, Molnár Ferenc Caramel, Papp Szabi és Marsalkó Dávid válogattak a tehetségek közt, ők állították össze az évad döntős csapatát.

A zsűrinek nem volt könnyű dolga

Fotó: TV2

Vasárnap este a második középdöntő zajlott. A múlt heti középdöntőhöz hasonlóan a "hirtelen halál" nevű fordulóban az énekesek öt-hatfős csoportokban álltak színpadra, a cappella verzióban – vagyis bármiféle zenei kíséret nélkül – kellett előadniuk egy dalt, amelyet az általuk leadott listából választott ki a zsűri.

Nem volt könnyű dolguk, többször össze is vesztek, végül sikerült összeállítaniuk a párosokat, akik párbajban mérték össze a tudásukat.

A döntőbe jutás a cél: 12 énekes párbajozott a középdöntőben

A bent maradt énekesek aztán párbajokat vívtak egymással, egy-egy közös dalt kellett előadniuk duettként – amire egy éjszakájuk volt felkészülni. Az énekesek az alábbiak szerint kerültek párokba, és az alábbi slágerekkel léptek fel:

Moisiak Vanessa és Balogh Rebeka - Just Give Me a Reason

Szilágyi József és Bódi József: As

Piskor Lola és Imreh Zsanett: Juice

Németh Vanda és Dányi Róbert: Ha volna két életem

Orbán Rudolf és Buzási Patrik: Arcade

Báló Dóra és Bánsági Petronella: Hopelessly Devoted To You

