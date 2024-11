Megasztár: képeken a 13 döntős - képek

A Megasztár váratlan újdonsággal folytatódik, amit Ördög Nóra jelentett be a második középdöntő végén. A Rúzsa Magdi, Marics Peti, Molnár Ferenc Caramel, Papp Szabi és Marsalkó Dávid alkotta zsűri kiválasztotta a legjobb énekeseket, de Ördög Nóra váratlan közlése alapján hozzájuk egy 13. énekes is csatlakozhatott. A döntés ezúttal a közönség kezébe került: a Megasztár közösségi oldalain elindult a szavazás, ahol a párbajok vesztesei közül szavazhatták be a nézők a kedvencüket.

A Megasztár zsűrije

Fotó: TV2

A műsor egyik versenyzője aztán vélhetően csalás útján, vásárolt szavazatokkal próbált továbbjutni az élő show-kba, amire a TV2 hétfőn hivatalos közleménnyel reagált a Megasztár Facebook-oldalán, majd az érintett versenyző is megszólalt és dühösen üzent a közösségi oldalán.

A szavazás hétfőn éjfélkor véget ért, végül természetesen nem a csalással próbálkozó énekes nyert.