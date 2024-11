Marics Peti meglepődött: szerinte ő a Megasztár legnagyobb esélyese

Elindult a TV2-n a Megasztár harmadik élő show-ja, ahol ezúttal nyolc versenyző mérte össze tudását a színpadon, két négyfős csoportba rendeződve. Gudics Máté, Dénes Dávid, Tóth Abigél, Balogh Rebeka Valéria, Szilágyi József, Dányi Róbert, Bánsági Petronella és Orbán Rudolf lépett fel. A zsűrit változatlanul Papp Szabi, Caramel, Marsalkó Dávid, Rúzsa Magdi és Marics Peti alkották, akik nem kímélték a versenyzőket, ugyanis szerintük motiváló a nézők számára is, ha szigorúak a fellépőkkel.

A Megasztár zsűrijét elvarázsolta a két versenyző duettje

Fotó: TV2 Play

A mai este duetteket is előadtak a még versenyben lévő énekesek, az első négyfős csoportban Szilágyi József énekelt Dányi Róberttel, majd Balogh Rebeka és Gudics Máté álltak színpadra együtt. Az énekesnő már többször is hatalmas elismeréseket kapott a zsűritől, nagy esélyesnek tartják, azonban most a 34 éves énekes is nagy meglepetést okozott nekik Balázs Fecó slágerének előadásával.

Rúzsa Magdi arra is felfigyelt, hogy egy ponton Balogh Rebeka megbotlott, duettpartnere még erre is odafigyelt, és megmentette az eséstől.

Megbotlott a Rebeka, és olyan gyönyörűen fogtad vissza, és figyeltél rá és húztad meg a kezét

- ismerte el az énekesnő azt, hogy milyen összhang volt a páros között.

Marics Peti döbbenten emelte ki Gudics teljesítményét, hiába, hogy Balogh Rebeka az egyik favoritja, most úgy fogalmazott, hogy egy új nagy esélyest tett el magában, ahogyan meghallotta énekelni a férfit.

"Az már egyértelmű, hogy az egyik nagy kedvencem Rebeka, de most ki kell, hogy térjek Mátéra, mert ugye te voltál, akire az első show-nál még azt mondta, hogy még vártam a miértjét, miért is van itt a helyed, és miért is tudsz te a végéig elmenetelni... Tudod, hogy imádlak Rebeka, de nekem most Máté, tényleg eszméletlent mentél megint. Most tényleg felkerültél egy olyan polcra az én fejemben is, hogy itt egy újabb esélyes" - magyarázta Marics Peti, aki arra utalt, hogy Gudics Máté akár végső győztese is lehet a Megasztár hetedik évadának.