Csalódásairól beszélt és nagy meglepetést ígér a Megasztár énekese

Orbán Rudolf a TV2-nek elmondta, hogy ő mindig a rosszabb helyzetre számít, hogy utána nem csalódjon. „Régebben nagyon beleéltem magamat mindenbe és sok csalódás ért emiatt. Most inkább úgy vagyok vele, hogy tök jó, hogy idáig eljutottam, nagyon élvezem ezt, ami történik velünk. Egész héten énekléssel és zenével foglalkozunk, én azt érzem, hogy nekem ez teljesen elég. Ha ennél több is lesz, az már plusz dolog. Ezen a héten pedig nagy meglepetést szeretnék okozni... ez egy lassú dal, és nagyon várom, hogy előadhassam nektek” – nyilatkozta.

Orbán Rudolf, Megasztár

Fotó: TV2

Tóth Abigél is nagyon készül a mai show-ra, elmondta, hogy végigsírta a múlt hetet, szenvedett sokat az előző dallal. "Én számítottam arra, hogy a három emberben benne leszek, de kell ilyen is, mert az ilyen után erősödik az ember. Ha minden tökéletes lenne, akkor úgyis lenne egy csavar. Ez csak egy löket volt, hogy 180 százalékot dobjak bele a produkcióba" - mondta a november 24-i élő show előtt. A zsűriről is beszélt, részleteket itt talál.

Az énekesnő a napokban szakított is barátjával, a vallomásért lapozzon!