Kudarcokkal teli, nehéz évéről beszélt a Megasztár felfedezettje

Bánsági Petronella is bekerült a top 13-ba a Megasztár idei évadjába, így őt is láthatják a tévézők vasárnap este a TV2-n. A csatornának meghatottan és boldogan nyilatkozott: "Szavak nincsenek rá, hogy most milyen hangulatban vagyok, de megpróbálok beszélni. Nagyon húzós év van mögöttem, nagyon sok kudarc ért engem. Ide is úgy jöttem, hogy az önbizalmam alacsonyabb... Aztán, amikor kimondták a nevem, hogy én leszek az egyik élő show-szereplő... Úristen, nekem egy nagyon boldog pillanat volt, mert nagyon régen volt sikerélményem. Nem tudnám megmondani, mikor voltam ennyire boldog!"

Megasztár, Bánsági Petronella

Fotó: TV2

Azoknak is üzent, akik sokszor próbálkoznak, mégis rendre kudarcot vallanak. "Aki folyamatosan küzd, csinálja, próbálja, de visszalökik, megalázzák, annak egyszer lesz eredménye" - jegyzete meg. "Az én álmom, hogy sikeres legyek egy előadóművészetben, a színészetben, én szeretnék adni a nézőknek. Én is szeretnék az lenni, akit valaki azért hallgat, hogy jobban legyen" - tette hozzá.

