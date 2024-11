Függősége miatt lehet veszélyben a Megasztár énekesének karrierje

A közönség egyik nagy kedvence a 34 éves Gudics Máté, aki már nős és két gyerek édesapja, ezért is szerette volna most megragadni az alkalmat, hogy végre beteljesítse nagy álmát és építse az énekesi karrierjét. A karcos hangú énekes most elmondta, hogy valójában minek köszönheti a Horváth Charlie hangszínéhez hasonló tónust, azonban sajnos egy súyos függőségének tudja be az adottságát.

Gudics Máté, a Megasztár versenyzője elárulta, milyen káros szenvedély nehezíti meg az életét

Fotó: TV2

Gudics Máté bevallotta, hogy már régóta dohányzik, és bár tudja, hogy nem jó, már többször is megpróbált leszokni, de sikertelenül. Sőt, a Megasztár énekese különös dologgal indokolta, miért nem meri abbahagyni a dohányzást.

Általában nem vigyázok a hangomra, sőt inkább rombolom. Sajnos elég sokat dohányzom.

Ez nem azt jelenti, hogy minden nap, de ahhoz képest biztosan sokat, hogy egyáltalán nem kellene. Nyilván nem csak a hangom védelmében nem szerencsés ez a káros szenvedély. Volt már rá példa, hogy elindultam a teljes leszokás útján, de egyelőre nem sikerült végérvényesen letennem a cigit.

Biztos vagyok benne, hogy egy napon majd leteszem, de az a helyzet, hogy ha hosszabb szünetet tartok, egy-két hét után valahogy elmegy a hangképzésem”

- magyarázta Gudics Máté, akinek leszokás után meglepő módon megváltozik a hangja, valószínűleg ezért is tart attól, mi történik, ha végleg leteszi a cigarettát.

Jövőbeli terveiről is mesélt a Megasztár versenyzője

Gudics arra a kérdésre is válaszolt, mit tenne, ha véget érne számára a Megasztár, meglepő választ adott.

Ha így vagy úgy, de számomra véget ér a Megasztár, szerintem újra nekifutok. Biztosan van megoldás arra, hogy a hangom és az egészségem is megmaradjon”

- mondta az énekes, aki kiesése esetén sem keseredne el, és biztos benne, ha lenne rá lehetősége újra jelentkezne a tehetségkutatóba.

Gudics Máté igazán magasra tette maga számára is a lécet a múlt heti adásban, azonban valami miatt nagy hiányérzete van, és reméli minél előbb teljesülhet a kívánsága a Megasztárban.

Szeretnék valamikor egy magyar dallal is a kamerák elé állni, mert eddig még nem hallhattak engem a nézők magyarul énekelni. Ez egy olyan új kapu, amit szeretnék kinyitni és megmutatni magamból

- zárta a Ripost érdeklődésére a Megasztár versenyzője, akinek ma újra megmutathatja tehetségét 18:55-től a Megasztár harmadik élő show-jában.