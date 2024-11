Megasztár: teljesen összetört produkciója után Kiszel Jennifer - videó

A Megasztár színpadára negyedikként lépett színpadra sokak nagy kedvence, Kiszel Jennifer. A fiatal lány a Sorry not sorry című dalt adta elő Demi Lovatotól, azonban a produkciója hagyott némi kivetnivalót, amit a zsűri is megjegyzett.

Kiszel Jennifer, a Megasztár versenyzője

Fotó: TV2

Kiszel Jennifer teljesen összetört a dal után, és folyamatos zokogásban tört ki a színpadon.

Látom, hogy szerinted sem sikerült olyan jól ez a produkció az arckifejezésedet nézve. Sajnos egyet kell, hogy értsek most veled.

Azt gondolom, hogy akkor tudsz igazán szexi lenni a színpadon, ha az éneklés is jobban a helyén van.

A dal közepén látszott, hogy te is érezted, hogy valami nem oké.

Választhatnál könnyebb feladatokat is szerintem mindennel együtt" - mondta neki Caramel.

Marics Peti kiemelte, hogy ez valóban nem a legjobb produkciója volt a fiatal lánynak, Marsalkó Dávid szerint pedig kicsit hamis volt.

A hibák ellenére Kiszel Jennifert biztatta a zsűri, és hangsúlyozták, hogy ez nem azt jelenti, hogy mindennek vége lesz.