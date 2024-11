A Megasztárt is érintő műsorváltozás lesz a TV2-n

Változások lesznek a TV2 hétvégi programjában. Szombaton 19.30-kor rajtol a Dancing With The Stars - Mindenki táncol, élő adással, 23 órakor pedig jön a John Wick 2. felvonás. Vasárnap úgy volt, hogy este fél nyolckor indul a Megasztár, de ez módosult, 19.15-kor startol a tehetségkutató. 23.15-től a Hölgyválasz lesz a TV2-n. Korábban a romantikus vígjáték volt szombatra tervezve, a John Wick 2. felvonás pedig vasárnapra.

Sok év után tért vissza a Megasztár

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

Mint írtuk, a Megasztár váratlan újdonsággal folytatódik, amit Ördög Nóra jelentett be a második középdöntő végén. A Rúzsa Magdi, Marics Peti, Molnár Ferenc Caramel, Papp Szabi és Marsalkó Dávid alkotta zsűri kiválasztotta a legjobb énekeseket, de Ördög Nóra váratlan közlése alapján hozzájuk egy 13. énekes is csatlakozhatott. A döntés ezúttal a közönség kezébe került: a Megasztár közösségi oldalain elindult a szavazás, ahol a párbajok vesztesei közül szavazhatták be a nézők a kedvencüket.

Megasztár, Orbán Rudi

Fotó: TV2

A 13. énekes Orbán Rudi lett, viszont a Megasztár egyik versenyzőjét valakik vélhetően csalás útján, vásárolt szavazatokkal próbálák továbbjuttatni az élő show-kba, amire a TV2 hétfőn hivatalos közleménnyel is reagált a Facebookon: "Meglepődtünk, hogy a szavazás ideje alatt hirtelen kiugróan magas lájkok kezdtek el érkezni olyan külföldi felhasználóktól, akik nyilvánvalóan nem nézői a műsornak. Jóhiszeműen indítottuk a szavazást, de most ezúton kifejezetten szeretnénk kérni, hogy minden jelölt felelősséggel és etikusan kampányoljon magáért, mert az a célunk, hogy valóban az a versenyző jusson a fináléba, akit a magyar közönség leginkább támogat" – írták.

A cikk folytatódik, lapozzon!