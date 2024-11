Itt az első klip egy idei megasztárostól - videó

A közönség nagy kedvence, a Megasztár döntősei közé 13.-ként beszavazott Orbán Rudolf az első élő adásban saját dalával, a Miért?-tel indult, simán tovább is jutott. A számhoz már egy werkklip is készült, amely pár nap alatt 30 ezres megtekintést ért el a YouTube-on – nézze meg ön is a cikk végén!

Orbán Rudolf a Megasztár színpadán

Mint kiderült, a dalhoz az egyik zsűritagnak, Marics Petinek is volt némi köze, nem volt azonban egyértelmű, hogy össze is fognak érni a szálak.

Ezt egy ilyen szomorúbb estémen írtam egy fiktív karakterről, és utána sokkal később, mondjuk egy évre rá voltunk egy bárban, ahol teljesen véletlenszerűen ott volt Marics Peti is.

Viccesen énekelgettünk, majd utána megmutattam neki ezt a saját dalomat a hely előtt, és annyira tetszett neki, hogy áthívott, befejeztük ezt a számot nála – és utána megint nem csináltam ezzel az egésszel semmit egy évig vagy másfél évig. Utána jelentkeztem a Megasztárba, de akkor még nem tudtam, hogy a Peti lesz az egyik zsűritag. Mikor megtudtam, akkor már tudtam, hogy ez az egész elő fog kerülni" – mesélte Orbán Rudolf egy extra videóban, amelyet a TV2 adott ki.

Megasztár: kik vannak még versenyben?

Orbán Rudolf korábban egyébként már a magánéletéről is elárult egy-két dolgot, ahogyan a Megasztár más versenyzői is: Baráth Kata például arról beszélt, hogy már az első élő adás előtt több száz üzenetet kapott (jobbára férfiaktól), Tóth Abigél pedig elmondta, hogy lényegében egy szakítás miatt jelentkezett a műsorba, szeretné rendbe tenni az életét.

A Megasztár vasárnap este újabb élő adással folytatódik a TV2-n, a szabályok azonban némileg változnak, nagyobb szerepe lesz a közönségnek. Az első élő show-ban kiesett Imreh Zsanett, Buzási Patrik és Papp Doma, tízen azonban még versenyben vannak, nekik drukkolhatnak, rájuk szavazhatnak a nézők:

