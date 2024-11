Ördög Nóra elsírta magát a Megasztárban - videó

A két elképesztően tehetséges versenyző közül szinte lehetetlen volt eldönteni, melyikük is a jobb: a zsűrinek nem volt könnyű dolga, de még Ördög Nóra is átérezte a helyzet nehézségét. Moisiak Vanessa és Balogh Rebeka a Just Give Me a Reason című dalt adták elő, végül pedig kiderült, hogy a zsűri Rebekát találta jobbnak, így az ő helye a megható produkció után biztossá vált a következő adásban.

A múlt héten már lezajlott a Megasztár hetedik évadának első középdöntője, hat énekes már biztosan továbbjutott a döntőbe, hozzájuk csatlakoznak ma a többiek. Kiderült, hogy Baráth Kata, Gudics Máté, Dénes Dávid, Papp Doma, Kiszel Jennifer és Tóth Abigél ott lesznek a döntő szakaszban.

Caramel szerint nehéz a zsűri dolga

Molnár Ferenc Caramel a tehetségkutató internetes háttérműsorában, a Megamániában beszélt a napokban arról, hogy milyen nehéz feladat előtt állnak: "Körülbelül százan jutottak tovább, szinte mindenki jó a maga nemében. De szerencsére azért

ez is egy olyan Megasztár, ahol azért ott vannak a kiemelkedők, ott van az a tizenkét ember, akinél nem annyira van kérdőjel.

De azért ez egy embert próbáló feladat, egy ekkora tömegből a legnagyobb részét hazaküldeni" – mondta a TV2 stúdiójában, miközben az is elárulta, hogy "durva meglepetésekre" is lehet számítani a továbbiakban.