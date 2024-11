Többen is megpróbáltak csalni a Megasztár szavazásán

Mint írtuk, a Megasztár váratlan újdonsággal folytatódik, amit Ördög Nóra jelentett be a második középdöntő végén. A Rúzsa Magdi, Marics Peti, Molnár Ferenc Caramel, Papp Szabi és Marsalkó Dávid alkotta zsűri kiválasztotta a legjobb énekeseket, de Ördög Nóra váratlan közlése alapján hozzájuk egy 13. énekes is csatlakozhatott. A döntés ezúttal a közönség kezébe került: a Megasztár közösségi oldalain elindult a szavazás, ahol a párbajok vesztesei közül szavazhatták be a nézők a kedvencüket.

Megasztár, Orbán Rudi

Fotó: TV2

A 13. énekes Orbán Rudi lett, viszont a Megasztár egyik versenyzőjét valakik vélhetően csalás útján, vásárolt szavazatokkal próbálák továbbjuttatni az élő show-kba, amire a TV2 hétfőn hivatalos közleménnyel is reagált a Facebookon: "Meglepődtünk, hogy a szavazás ideje alatt hirtelen kiugróan magas lájkok kezdtek el érkezni olyan külföldi felhasználóktól, akik nyilvánvalóan nem nézői a műsornak. Jóhiszeműen indítottuk a szavazást, de most ezúton kifejezetten szeretnénk kérni, hogy minden jelölt felelősséggel és etikusan kampányoljon magáért, mert az a célunk, hogy valóban az a versenyző jusson a fináléba, akit a magyar közönség leginkább támogat" – írták.

A Megasztár több versenyzőjénél ugrott meg a számláló

Kirády Attila, a TV2 kreatív producere is meglepődött a csalási kísérleten, amelyből egyébként nem is egy akadt a szavazásra szánt rövid időben. "A szavazással az volt a célunk, hogy a nézők kezébe adjunk olyan átütő tehetségeket, akik tulajdonképpen csak azért véreztek el a párbajokon, mert a párbaj alapszabálya, hogy csak egy maradhat. A középdöntő adásaiból kiderült, hogy a Megasztár zsűrije több alkalommal is szinte lehetetlen helyzetbe került és hosszas viták előztek meg egy-egy döntést. Ezért is voltunk nagyon szomorúak, amikor észrevettük, hogy

néhány énekesnél előfordult, hogy indokolatlanul megugrott a rájuk érkező szavazatok száma.

Mindez úgy, hogy a lájkok esetükben nem Magyarországról, de még csak nem is Erdélyből, a Felvidékről, vagy éppen a Vajdaságból jöttek" - nyilatkozta.