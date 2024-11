Megasztár: Tóth Abigél az Origónak mesélt először új kapcsolatáról

Idén ősszel 12 év kihagyás után visszatért a TV2 képernyőjére Magyarország legendás tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult show zsűrijében ezúttal is a magyar zenei élet csillagai foglalnak helyet, akik közül ketten is a Megasztárban mutatkoztak be két évtizeddel ezelőtt: Rúzsa Magdi, Marics Peti, Molnár Ferenc Caramel, Papp Szabi és Marsalkó Dávid válogattak a tehetségek közt, ők állították össze az évad döntős csapatát, akiket ezúttal 13 versenyző alkot.

A Megasztár miatt feladta az életét

A 21 éves sepsiszentgyörgyi Tóth Abigélnek Rúzsa Magdi szerint komoly esélye van arra, hogy ő legyen az év hangja, ezzel pedig akár világhírnévre is szert tehet.

„A Megasztár számomra egy hatalmas lehetőség arra, hogy elinduljak az utamon és megmutassam, hogy ki vagyok én valójában” – kezdte.

„Nyilván mindenkinek az a célja, hogy megnyerje a versenyt, viszont szerintem nem az a 40 millió vagy az a videóklip számít, hanem inkább az, hogy ki mennyit tud a műsorban.

Nemcsak zeneileg, de emberileg is van lehetőség fejlődni.

Célom, hogy emberileg is az legyek, aki tudok lenni”- tette hozzá Tóth Abigél az Origónak.

A fiatal lány hozzátette, hogy legnagyobb félelme az, ha kiesik, azonban egyelőre egyéb bakiktól nem tart. Egyetlenegy célt tűzött ki maga elé, mégpedig azt, hogy minimum a top 5 mezőnyébe jusson el.

A Megasztár ifjú tehetsége semmit nem bízott a véletlenre: felmondott a munkahelyén, hogy kövesse az álmait, azaz részt vegyen a Megasztárban.

„Azt mondtam, hogy feladom az életem az új életért cserébe.

Mindent is feladtam, jelenleg sincs új munkám, gőzerővel készülők a versenyre

– magyarázta Tóth Abigél, aki szerencsésnek érzi magát, ugyanis szülei mindenben, így ebben a döntésében is teljesen mellette álltak.

A bántalmazó kapcsolat után ismét rátalált a szerelem

Korábban egy bántalmazó kapcsolatban volt benne, többek közt azért is jelentkezett a tehetségkutatóba, hogy bebizonyítsa, hogy ő igenis értékes, és többre képes, mint ahogyan azt a férfi gondolta.

"Az illető a nyilatkozataim után felismerte magát, azóta pedig már többször is beszéltünk. Jelenleg barátként tekintünk egymásra.

Neki is van egy új párkapcsolata és időközben nekem is lett egy párom.

Örülök, hogy nem az van, hogy mocskoljuk egymást” – részletezte lapunknak a TV2 új sztárja, aki új párkapcsolatáról is mesélt.

„Nem vagyunk olyan régóta együtt. Más nyelvet beszélünk, ezért kihívás, mikor nem a saját anyanyelveden beszélsz.

Féltékeny nagyon és fél attól, hogy elveszít és beszív magába ez a világ.

Ettől függetlenül amikor csak tud, ott fog majd nekem drukkolni a stúdióban. Nagyon szeretem őt, azonban ha választanom kellene a két szerelmem, a párom és az éneklés között, akkor a zenét választanám” – magyarázta.

„Egy boltban ismerkedtünk meg. Elromlott a csapunk, így elmentem alkatrészt venni.

Később a mostani barátom megkeresett az Insagramon, ott elkezdtünk beszélgetni, randizni, utána pedig már össze is jöttünk

– ecsetelte.

Miután összeállt a 13 fős mezőny, a versenyzők összeköltöztek, az együttélést pedig Tóth Abigél nemcsak nagyon élvezi.

Imádom az együttélést.

Mindenkit imádok! Felkelünk, Kata csinál mindenkinek toastot tojással, amit mindenki nagyon imád.