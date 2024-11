Hihetetlen, ki üzent a Megasztár versenyzőjének - videó

Idén ősszel 12 év kihagyás után visszatért a TV2 képernyőjére Magyarország legendás tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult show zsűrijében ezúttal is a magyar zenei élet csillagai foglalnak helyet, akik közül ketten is a Megasztárban mutatkoztak be két évtizeddel ezelőtt: Rúzsa Magdi, Marics Peti, Molnár Ferenc Caramel, Papp Szabi és Marsalkó Dávid válogattak a tehetségek közt, ők állították össze az évad döntős csapatát.

Tóth Abigél, a Megasztár versenyzője

Fotó: Tóth Abigél/Instagram

A Megasztár versenyzője máris közönségkedvenc

A 21 éves sepsiszentgyörgyi Tóth Abigélnek Rúzsa Magdi szerint komoly esélye van arra, hogy ő legyen az év hangja, ezzel pedig akár világhírnévre is szert tehet. A fiatal lány már az első élő adásban is felrobbantotta a színpadon, a közösségi oldalakon pedig szinte csak pozitív kritikákat kapott.

Én kaptam a legtöbb kommentet a nézőktől az első élő show után.

Ez azért egy kicsit durva. Felfoghatatlan érzés, hogy ennyi ember szeret. Nyilván van negatív is, de kell olyan is.

Úgy vagyok vele, hogyha a csillagos eget is lehoznám, az sem lenne jó.

A negatív az mindig elmegy a fülem mellett és a pozitív az, ami felfele emel" - kezdte Tóth Abigél.

A Megasztár énekesnője azt is megosztotta, hogy a műsor után több üzenetet is kapott a hazai s

Kaptam rengeteg üzenetet, de ami a legjobban jót tett az én kis lelkemnek, hogy olyan emberek írtak nekem pozitív visszajelzést, akik már elismertek a szakmában. Köztük Tolvai Reni és Curtis is.

Ez hatalmas élmény! Sok ember álmodik arról, hogy ők írjanak neki. Néha az is furcsa, hogy sok ember annak örül, ha én visszaírok nekik. Furcsa mind a két oldalt megélni, hogy van akinek én örülök, és van olyan, aki nekem örül" - árulta el a TV2 által megosztott videóban.