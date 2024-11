Hihetetlen változások: itt vannak a Megasztár versenyzőinek legnagyobb fogyásai - képek

Számos sikeres énekes köszönheti karrierjét a TV2 sikeres tehetségkutatójának, a Megasztárnak, hiszen nemcsak a győztesek, hanem a többi versenyző közül is nagyon sokan váltak ismertté, azóta is zenéléssel foglalkoznak. A hírnév és a siker sokakat megváltoztatott, főleg ami a megjelenésüket illeti, hiszen a sok szereplés miatt is fontosabbá vált számukra az öltözködés, vagy a sportosabb kinézet. Több énekes is túlsúllyal küzdött még a Megasztár színpadán, akik azóta látványos változáson mentek keresztül.

A Megasztár első szériájának énekesei

Fotó: TV2

Ők a legtöbbet fogyott Megasztár énekesek

Tóth Vera

A Megasztár első évadának versenyzője volt Tóth Vera, aki 19 évesen indult el a tehetségkutatóban és végül meg is nyerte, így ő lett 2004-ban az év hangja, ez pedig örökre megváltoztatta az életét. Azóta is énekesnőként tevékenykedik, munkásságáért 2005-ben Bravo Otto-díjat, 2008-ban Artisjus-díjat kapott. A második évadban nővére példáját követte húga, Tóth Gabi, aki szintén a Megsztárnak köszönheti a hírnevét és énekesnői karrierjét.

Tóth Vera 2004-ben félretéve minden gátlását a túlsúlya miatt állt ki a színpadra és próbált szerencsét, és kimagasló tehetségével bebizonyította az őt kritizálóknak, hogy nem a túlsúlya számít. Ugyanis az énekesnőt már kisiskolásként is nagyon sokat bántották a külseje miatt, később mégis kerekded vonalai, kisugárzása és a zene iránti őszinte szeretete hozta meg neki a sikert.

Pár éve viszont mégis úgy döntött, hogy orvosi segítséget kér, ezzel sikerült jelentős súlyfeleslegtől megszabadulnia, mivel elindította a fogyás és az életmódváltás útján. Annak idején gyakran lefogyott, majd visszatértek a felesleges kilók, ma azonban már tartja a súlyát. Tóth Vera 2018 karácsonyán ismerkedett meg Pauli Zoltán séffel, akihez 2023-ban titokban férjhez is ment. Jelenleg közösen működtetik Palkonyán a Palkonyha nevű fogadót és lakáséttermet. A 39 éves énekesnő a magánéletéről ritkán nyilatkozik, igyekszik kerülni a botrányokat.

Tóth Vera a Megasztár legelső győztese

Fotó: TV2, Instagram

