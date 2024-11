Hárman ma kiesnek a Megasztárból, videón az indulás előtti percek

Idén 13 versenyzővel érkezik a Megasztár

Összeállt a 13 döntősből álló csapat, vasárnap már az élő show-val folytatódik a Megasztár a TV2-n. Őket láthatjuk az első élő show-ban:

Baráth Kata

Gudics Máté

Dénes Dávid

Papp Doma

Kiszel Jennifer

Tóth Abigél

Balogh Rebeka

Szilágyi József

Imreh Zsanett

Dányi Róbert

Buzási Patrik

Bánsági Petronella

Orbán Rudolf

Milyen nyeremény vár a győztesre?

A műsort természetesen a mai kor igényeire szabják és megújítják, sőt a nyereménnyel is szintet lép a csatorna. A Megasztár történetének eddigi legnagyobb nyereményét kapja a győztes: 40 millió forintot, dalfelvételt egy világhírű Los Angeles-i stúdióban, és egy videoklipet.

Vidám készülődés

A Megasztár 13 versenyzőjéből ugyan csak 10 marad ma éjfélre, de ettől függetlenül jó a hangulat a közös szálláson, indulás előtt egy szórakoztató videó került ki az énekesekről Instagram-sztoriba.

Dénes Dávid is nagyon készül: "Az első adás részemről egy borzasztó energikus cucc lesz, megteszek mindent, hogy feszegessük a 12-es karikát. Jöjjön át képernyőn keresztül is az, hogy brutál szexi a történet. Kicsit izzadjuk le attól is, hogy nézzük.... hogy ne nagyon tudjuk eldönteni, hogy hova jöttünk most... Picit ezt érzem ezzel a produkcióval kapcsolatban. Szeszélyes, intenzív, tüzes lesz, ennél többet nem nagyon mondhatok most" - nyilatkozta a TV2-nek a Megasztár egyik döntőse, Dénes Dávid.