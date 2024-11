Meghalt Quincy Jones

Az amerikai zenei producer és zeneszerző vasárnap este halt meg a családja köreiben. Halálhírét a szóvivője, Arnold Robinson is megerősítette. Quincy Jones családja egy közleményben számolt be a zenész haláláról:

Quincy Jones 91 éves korában halt meg

Fotó: Instagram.com/quincyjones/

"Ma este teljes, de összetört szívvel meg kell osztanunk a hírt apánk és testvérünk, Quincy Jones haláláról. Bár ez hihetetlen veszteség a családunknak, ünnepeljük azt a nagyszerű életet, amelyet leélt, és tudjuk, hogy soha nem lesz még hozzá hasonló” - áll a család közleményében.

Quincy Jones számos díjat nyert el karrierje során

Jones leginkább Michael Jackson Thriller albumának producereként volt ismert, de együtt dolgozott Frank Sinatrával és sok más sztárral is.

Karrierje során 28 Grammy-díjat nyert, a Time magazin pedig beválasztotta őt a a 20. század egyik legbefolyásosabb jazz-zenészei közé.

Quincy Jones komponálta az 1969-es Az olasz meló című brit vígjáték filmzenéjét, valamint felügyelte az 1985-ös We Are The World jótékonysági lemez felvételét is - számolt be róla a BBC.