Meghan Markle már Harry herceg nélkül bulizik

Meghan Markle és Harry herceg házasságáról már korábban is azt pletykálták, hogy válságba került, ugyanis a pár az elmúlt hónapokban egyre több időt tölt külön. Emiatt pedig egy közelgő válást szimatolnak a háttérben, hiszen szemmel láthatóan nincs minden rendben Sussexék között. Meghan Markle legutóbb a férje nélkül ment bulizni, ami egy kicsit sem zavarta őt.

Meghan Markle és Harry herceg

Fotó: Meghan Markle/Instagram

Meghan Markle csak kihasználta Harry herceget?

Harry herceg felesége a napokban vett részt egy Los Angeles-i vörös szőnyeges eseményen, ahol minden csak róla szólt. Több szemtanú is arról számolt be, hogy Sussex hercegnéje önfeledten táncolt, felszabadult volt, nevetgélt a barátaival és kicsit sem hiányzott neki Harry herceg.

"Meghan nagyon nyitott és barátságos volt mindenkivel, és különösen közvetlen, nagyon tapogatós. Úgy tűnt, hogy remekül érzi magát, és teljesen ellazult" - mesélte egy vendég.

Meghan nem is említette Harryt.

Az est kizárólag róla szólt"- árulta el egy másik.

Az eset után Phil Dampier királyi szakértő is megszólalt, aki úgy véli, hogy a pár házassága már nem sokáig fog tartani.

Nem hiszem, hogy Meghan és Harry házassága sokáig tartana még.

Úgy tűnik, külön utakon járnak, és egyre több időt töltenek egymástól távol" - hangsúlyozta.

Egyébként többen úgy vélik, hogy Meghan Markle csupán kihasználta Harry herceget és a kapcsolatukkal járó hírnevet arra, hogy növelje a népszerűségét, hiszen az életét mindig is a rivaldafényben képzelte el. A Netflix dokumentumfilmre szerződött velük, sőt, hamarosan érkezik a folytatás is, amiben Markle a főzőtudományát is megmutatja, saját márkát hozott létre, az American Riviera Orchard-ot, melyet folyton népszerűsített. Szeretne egyedül érvényesülni, azonban viselkedésével örökre eltaszíthatja magától a férjét, ha ezt így folytatja - számolt be róla a Radar Online.