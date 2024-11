Megvan a Séfek séfe győztese - az Origónak elmondta, hogy mire költi a 10 milliós nyereményét

Idén is a piros csapat diadalmaskodott, ugyanis Szántó Szabolcs nyerte meg a Séfek Séfe hatodik évadát. A TV2 gasztro reality legmegosztóbb szereplője kapta meg a Séfek Séfe címet, a tízmillió forintos fődíjat, valamint részt vehet a 2 hetes franciaországi szakmai továbbképzésen is. A TV2 sztárja az Origóval megosztotta, hogy mire költi majd a főnyereményt, valamint párkapcsolatáról is mesélt.

Véget ért a TV2 népszerű gasztro reality műsora, a Séfek Séfe. A hatodik évadban a versenyzők számos feladatban bizonyítottak, azonban csak egyikük lehetett a „Séfek Séfe.”A nyertes a piros csapatból került ki, aki nem más lett, mint Szántó Szabolcs. Séfek Séfe: Szántó Szabolcs és Vomberg Frigyes

Fotó: TV2 Nem akarta elhinni, hogy megnyerte a versenyt „Az elején a top 10-be, majd a top 6-ba soroltam magam, végül a döntő lett a cél. Fülöp Zolival még a verseny elején megbeszéltük, hogy mi ketten együtt akarunk ott állni a döntőben. Ezek után már úgy éreztem, hogy mindegy, hogy mi lesz” – kezdte az Origónak Szabolcs, aki a mai napig nem hiszi el, hogy Ördög Nóra az ő nevét mondja ki a végén. „Nagyon meglepődtem. Abszolút nem számítottam arra, hogy meg tudom nyerni ezt a versenyt. Én abszolút a Zolira tippeltem, hogy ő fogja majd behúzni a végén” – árulta el. A Séfek Séfe nyertese, Szántó Szabolcs

Fotó: TV2 A Séfek Séfek nyertese jótékonysági célra is fordítja a nyereményét A döntőben kétórás embert próbáló munka várt a versenyzőkre. Három fogásos menüjüket korábbi csapattársaik segítségével készítették el. A Séfek Séfe fődíjáról ezúttal is neves éttermek séfjei döntöttek, akik Szántó Szabolcs ételeit találták a legjobbnak. Ő az, aki hazavihette a tízmillió forintos fődíjat és részt vehet a franciaországi szakmai továbbképzésen, a világ egyik leghíresebb séf iskolájában. „A nyereményből szeretném fejleszteni az üzletünket, valamint ha lehetőség adódik rá, akkor még kettőt nyitnék. E mellett pedig mivel nagyon szeretek segíteni az embereken, így jótékonysági főzést is szeretnék szervezni, ahol a bevételt ajánlanánk fel. Az sem kizárt, hogy karácsony előtt szerveznénk főzést a rászoruló családoknak, hogy nekik is legyen egy jó karácsonyuk. Soha nem felejtem el, hogy honnan jöttem és szeretek segíteni” – részletezte lapunknak. Séfek Séfe: a hatodik szériát Szántó Szabolcs nyeri meg

Fotó: TV2 A nézőknek nem volt szimpatikus a viselkedése A Séfek Séfe nyertese szerette volna megmutatni, hogy mi rejlik benne, és bizonyítani akart a kétkedőknek. Szabolcs a műsorban nagyon megosztó karakter volt, a nézőktől pedig több kritikát is kapott. A fél ország utál. Szerencsére a negatív vélemény le tud peregni rólam. Nyilván van az a szint, amit már páran átléptek, de úgy gondolom, hogy addig amíg a tévé előtt írogatnak és egy műsorból szeretnének megismerni, azok teljesen fordítva ülnek a moziban. Nem érdekel. Ha valakinek problémája van, az keressen meg, nagyon szívesen leülök vele beszélgetni – magyarázta.

A nézők láthatták, hogy a piros csapatban ellentétek alakultak ki, ugyanis Szabolcs és Dorián többször is kamerák előtt sértegette egymást. „A konfliktusunk még aznap rendeződött. Sokan nem tudják, de a veszekedések mindennaposak egy konyhán. Ez nem az adott személy ellen szól, hanem az adott szituációnak. Doriánt egyébként nagyon szeretem. Olyan, mint az öcsém. Az öcsém is ugyanez, kicsit szeleburdi. Fiatal még, tanulnia kell, mint mindenkinek” – hangsúlyozta. Elárulta, hogy gyakran beszél Vomberg Frigyessel, Zolival, Dínóval, Eszterrel, Petivel és Gáborral is. Séfek Séfe: a piros csapat tagjai

Fotó: TV2 Hamarosan elveszi a menyasszonyát Szántó Szabolcsnak már évek óta van párja, Viktória, akinek már a kezét is megkérte. „Nekünk nagyon jó, harmonikus kapcsolatunk van. Sokáig voltam csavargó, szinte az egész életem arról szólt, hogy csavarogtam a világban. Egy random megismerkedés volt a miénk. Ő a menyasszonyom, a barátom és az üzlettársam is egyben - ecsetelte. Hozzátette, ősszel házasodtak volna össze, azonban az esküvő időpontja tolódott, így valószínűleg tavasszal mondják majd ki a boldogító igent Magyarországon. A családalapítás gondolata is megfogalmazódott már bennük, azonban ez még várat magára. „Van egy francia bulldog kutyánk, hamarosan pedig a tesója is érkezik. Viccet félre téve mind a ketten úgy látjuk, hogy először biztosítsunk egy stabil egzisztenciát, illetve hátteret és utána jöjjön a gyerek. Nem szeretnék hitelt hitelre halmozni. Ezt felelőtlen dolognak tartom. Én inkább először szeretnék megteremteni egy stabil hátteret, ha pedig bármi történik, akkor legyen félretett pénz” – ecsetelte az Origónak. Séfek Séfe: Szántó Szabolcs és menyasszonya

Fotó: TV2 Szabolcs megosztotta, hogy jövőbeli tervei között szerepel az, miszerint 40 éves koráig már ne végezzen fizikai munkát, üzletét pedig tovább fejlessze.

„Nekem ez még egy fiatalkori tervem. Nem szeretném elkiabálni, de jó úton haladok efelé. Szeretnék legalább 10 üzletet, kiépíteni egy brandet. Fontolgatjuk, hogy lesz majd egy business lunch éttermünk elérhető áron, ami remélhetőleg sikerülni is fog majd” – zárta a beszélgetést.

