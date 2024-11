Felismerhetetlenre hízott a Miami helyszínelők sztárja - fotók

Emlékszik még David Carusóra? A színész még a kilencvenes években nyert Golden Globe-díjat a New York rendőreiért, majd tíz évadon keresztül, több mint 230 epizódban játszotta Horatio Caine hadnagyot a Miami helyszínelőkben – a széria vége óta azonban nem láthattuk semmiben. A népszerű krimisorozatban még valahogy így nézett ki:

David Caruso, Miami helyszínelők

Fotó: CBS / CBS

A Helyszínelőkben és a New York-i helyszínelőkben is feltűnt színész korábban arról is beszélt, hogy nagyon könnyű "rákattanni" a sorozatforgatásra. "A mai világban, amikor annyi lehetőség van a szórakoztatásban, és te kapsz egy kis figyelmet, az pozitív dolog. Jó lenne, ha még egy ideig csinálhatnánk a sorozatot. Nagyon jól érezném magam ebben" – mondta még a Miami helyszínelők idején, de a széria aztán 2012-ben véget ért.

Mi történt a Miami helyszínelők után?

David Caruso azóta sem szerepelt se filmben, se sorozatban. Csendben visszavonult, jobbára különböző művészeti projekteken dolgozik, de van egy ruhaboltja is Miamiban.

