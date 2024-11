Friss fotókon látható a súlyos beteg Michael J. Fox

A 63 éves Michael J. Fox 30 éves volt, amikor Parkinson-kórral diagnosztizálták, jó ideje vissza is vonult – így meglehetősen ritkán látni nyilvánosan, most azonban megjelent saját alapítványa éves jótékonysági gáláján, az A Funny Thing Happened on the Way to Cure Parkinson nevű eseményen, ahol 116 millió dollár gyűlt össze a betegség kutatására. Nézze meg két friss fotón, a színész miként fest manapság!

Michael J. Fox a feleségével, Tracy Pollannel és Stevie Nicks énekesnővel

Fotó: Getty Images via AFP/2024 Getty Images / Getty Images via AFP/2024 Getty Images

Michael J. Fox közelebbről

Fotó: Getty Images via AFP/2024 Getty Images / Getty Images via AFP/2024 Getty Images

Michael J. Fox legutóbb talán júniusban jelent meg nyilvánosan, amikor a Coldplayjel lépett fel a Glastonbury Fesztiválon, előtte egy londoni luxushotel előtt is készült róla pár lesifotó. Emlékezetes volt februári fellépése is a BAFTA-díjátadón, ahol némi segítséggel felállt a kerekesszékéből, és a pulpitusnál mondta el a filmek hatásáról szóló beszédét.

Michael J. Fox több mint harminc éve küzd a Parkinson-kórral

Michael J. Fox 1998-ban, többéves titkolózás után hozta nyilvánosságra a betegségét, abban az évben pedig egy agyműtétet is végrehajtottak rajta, amely enyhített egyes tünetein. 30 évesen diagnosztizálták egyébként, és akkor nagyjából tíz évet jósoltak neki az orvosok – ma viszont már 63 éves.

Az egészségi állapota így is folyamatosan romlik, a gyógyulásról már évekkel ezelőtt lemondott, hiába ölt nagy összegeket a kutatásba. "Nyíltan beszélek az emberekkel arról, hogy van-e gyógymód. Amikor arról kérdezgetnek, hogy megszabadulhatok-e még a Parkinson-kórtól, azt szoktam mondani: 60 éves vagyok, és a tudománynak nehéz. Szóval nem" – mondta 2021-ben.

A Vissza a jövőbe-filmek sztárja akkor arról is beszélt, hogy mindennel együtt szerencsésnek érzi magát, hogy vissza tudott vonulni, sőt a gyógymóddal kapcsolatos kutatásokat is tudta támogatni – miközben sokaknak a napi munkájukat, havi megélhetésüket kell feladniuk a betegségük előrehaladtával.