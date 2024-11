Megkérték Mihályfi Luca kezét - videó

Mihályfi Lucát egy tehetségkutatóban ismerhette meg az ország, azonban minden vágya teljesült azzal, miszerint lehetőséget kapott a TV2 nagyszabású show-jában, és a táncparketten bizonyít hétről hétre. Partnere, Hegyes Berci, aki a műsor első évadát megnyerte Gelencsér Tímea oldalán. Mihályfi Luca nem titkolta, hogy már régen kiszemelte magának a profi táncost, és próbálta bevonzani, hogy őt kapja meg a műsorban, ezért mantrázta a nevét. Elmondása alapján nagyon jól mennek a táncpróbák, és azt érzi, hogy Hegyes Bercivel nagyon egy hullámhosszon vannak, sőt többek szerint titokban egy párt alkotnak.

Dancing with the Stars: Hegyes Bertalan és Mihályfi Luca

Fotó: Mihályfi Luca / Instagram

Mihályfi Luca kezét egy diszkóban kérték meg

A Dancing with the Stars negyedik élő show-jában a video diszkó jegyében táncolnak majd a leghíresebb diszkó slágerekre a sztárok és partnereik. Ez okból kifolyólag páran felidézték a legbulisabb éveiket, közöttük Mihályfi Luca és Hegyes Berci is. Abban mind a ketten egyetértettek, hogy a mai bulikból hiányzik a tánc, ugyanis mindenki csak lötyög vagy rázza a fejét.

A legviccesebb diszkós élményeiket is felidézték, ami az énekesnőnek egyértelműen az volt, mikor megkérték a kezét.

Vicces élmény, hogy mindig megkérik a kezemet. Többször is kaptam gyűrűt, valamint molinót, hogy leszek-e az illető felesége. Mindig igent mondok. Let's go. Gyerünk!

- mesélte lelkesen Mihályfi Luca, majd táncpartnere vette át a szót.

"Találok egy táncpartnert, akit mindig elkezdek emelgetni. Amikor már nagyon jól vagyok, akkor vagy fejre ejtem vagy beverem a fejét. Mondjuk ez nem biztos, hogy vicces. De ezek így szoktak sikerülni" - magyarázta Hegyes Berci a TV2 által megosztott videóban.

Tóth Gabi és Papp Máté Bence imádják a diszkók hangulatát

A TV2 által kiadott videóban Tóth Gabi először ABBA-t és Hungáriát énekelt, majd azt is elárulta, hogy a híres énekesek közül legszívesebben Shakirát hívná ki egy táncpárbajra – miközben a barátja, Papp Máté Bence ugyanennél a feladatnál Michael Jacksont, illetve az élők közül Derek Hought-t választotta.

Tóth Gabi azt is elárulta, hogy szerinte Sean Paul vagy Pitbull számai nem hiányozhatnak egyetlen buliból sem, majd azt is megmutatta, milyen volt a legviccesebb diszkós élménye. "Tóth Gabi, 2002, Mystic diszkó Tapolcán" – vezette fel a produkciót, majd különös koreográfiába kezdett Mike Oldfield és Maggie Reilly slágerére, a Moonlight Shadow-ra.