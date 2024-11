Nadrág nélkül mutogatja formás fenekét Mihályfi Luca - képek

Mihályfi Lucát egy tehetségkutatóban ismerhette meg az ország, azonban minden vágya teljesült azzal, amikor lehetőséget kapott a TV2 nagyszabású show-jában, így már a táncparketten is bizonyíthat. Partnere, Hegyes Berci, aki a műsor első évadát megnyerte Gelencsér Tímea oldalán, majd a harmadikat Csobot Adéllal, így minden esélyük megvan a közös győzelemre is az énekesnővel.

Mihályfi Luca egyébként sem titkolta, hogy már régen kiszemelte magának a profi táncost, és próbálta bevonzani, hogy őt kapja meg a műsorban, ezért sokáig mantrázta a nevét. Azóta csak egyre jobb köztük a kapcsolat, a próbákon is nagyon egy hullámhosszon voltak, ami azóta csak mélyült. Most Hegyes Berci már Mihályfi Luca legújabb klipjében is szerepet kapott, és igazán merész és szexi produkciót hoztak össze az eddig nyilvánosságra hozott fotók alapján.

A klip forgatásán készült fotókon Mihályfi Luca egy fekete bugyiban és melltartóban látható, de néhány jelenetben csak egy pólót visel nadrág nélkül, vagy egy fekete, oldalt felsliccelt ruhát, ami nem takar sokat a fiatal énekesnő formás testéből.

A képek között lapozhat:

Mihályfi Luca múlt szombaton a színpadon is bebizonyította, hogy nemcsak az éneklés, de a tánc is nagyon jól megy neki. A zsűritől a maximális 30 pontból 24-et kaptak az első adásban a salsa produkciójukra, ami az átlaghoz képest elég magas pontszámnak bizonyult. Szente Vajktól is biztató kritikát kapott a fiatal énekesnő, akiről már most úgy véli, hogy Mihályfi nagy esélyese a műsornak, ezt a következő adásban be is bizonyíthatja.