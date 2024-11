Fotó bizonyítja, hogy Mihályfi Luca és Hegyes Berci egy pár

Mihályfi Lucát egy tehetségkutatóban ismerhette meg az ország, azonban minden vágya teljesült azzal, miszerint lehetőséget kapott a TV2 nagyszabású show-jában, és a táncparketten is bizonyíthat majd. Partnere, Hegyes Berci, aki a műsor első évadát megnyerte Gelencsér Tímea oldalán. Mihályfi Luca nem titkolta, hogy már régen kiszemelte magának a profi táncost, és próbálta bevonzani, hogy őt kapja meg a műsorban, ezért mantrázta a nevét. Elmondása alapján nagyon jól mennek a táncpróbák, és azt érzi, hogy Hegyes Bercivel nagyon egy hullámhosszon vannak és hasonló a személyiségük is. Ezt az is bizonyítja, miszerint a párról olyan pletyka terjedt el, miszerint a valóságban is egy párt alkotnak. Állítólag egy színházi előadáson is együtt látta valaki a fiatalokat, ami még inkább azt bizonyítja, hogy valóban szerelmesek.

Dancing with the Stars: Mihályfi Luca és Hegyes Berci

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Mihályfi Luca és Hegyes Berci együtt vannak, egy színdarabot néztek meg együtt és csókolóztak. Nagyon szépek voltak együtt

– írta a lapnak valaki.

Mihályfi Luca és Hegyes Berci titkolja a kapcsolatát

Kapcsolatuk azonban az egyik bulvártémákkal foglalkozó portálon is téma, és többen úgy vélik, hogy Mihályfi Luca és Hegyes Berci egy párt alkotnak, legutóbb a műsor egyik stábtagja árulta el, hogy mi van közöttük a színfalak mögött.

Van egy ismerősöm, aki a DWTS-on dolgozik, és mesélte, hogy ott is megy a pusziszkodás az öltözőben

- írta a Reddit egyik felhasználója.

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Most azonban újabb árulkodó fotó buktatta le őket. A Dancing with the Stars szombat esti adásában készült róluk egy lesifotó, ahol Hegyes Berci Mihályfi Luca combján pihenteti a kezét, hiszen szeretné a barátnőjét megérinteni, ahogyan azt egy szerelmes férfi teszi.

Az erről készült fotót a Bors oldalán nézheti meg.

Ugyan a Dancing with the Stars versenyzői a mai napig tagadják, hogy több lenne közöttük egyszerű munkakapcsolatnál, könnyen lehet, hogy csak a műsor után vallják be, hogy a táncpróbák közelebb hozták őket egymáshoz. Ez egyébként nem egyedi eset, hiszen egy évvel ezelőtt Mikes Anna és Krausz Gábor kapcsolata is középpontban volt, ám ők is csak a show végeztével osztották meg, hogy egy pár.