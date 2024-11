Miss Universe 2024: képeken a magyar szépség tíz veszélyes ellenfele

Kenéz Nóra izgalmas napokat él

A versenyzők a napokban a város történelmi központjában található Colegio de las Vizcaínas udvarán vonultak végig, a hagyományos, mexikói halottak napja témájú jótékonysági gálán. A Gala de las Catrinas az első hivatalos Miss Universe-rendezvény Mexikóban idén, amely most harmadik alkalommal ad otthont a nemzetközi szépségversenynek – 2007-ben volt utoljára, amikor az országban versenyeztek a koronáért a szépségek. A Gala de las Catrinas célja, hogy adományokat gyűjtsön a rászoruló lakosság számára.

Miss Universe, Gala de las Catrinas

Fotó: AFP

Az öt kontinensről érkező 128 versenyzővel egy hatalmas csapat foglalkozik, rengeteg stylist, fodrász, sminkes, körmös van velük: Kenéz Nóra is egy nap alatt háromszor váltott ruhát, egy fotón pedig hatalmas fejfedőben is látható. A magyar szépségkirálynő képein felbukkan még Miss Makaó, Miss Zimbabwe, Miss Mongólia és Miss Bulgária is.

A döntőt november 16-án rendezik, tavaly a nicaraguai Sheynnis Palacios nyert.

A Miss Universe-nek nagy hagyományai vannak

A Miss Worldhöz hasonlóan nagy hagyományai vannak a Miss Universe-választásnak. Utóbbit 1952-ben alapította tisztán kereskedelmi célból a kaliforniai Pacific Knitting Mills, a Catalina Swimwear fürdőruha reklámozására. Természetesen szépségversenyek voltak korábban is: érdekesség, hogy a Pacific Knitting Mills által szponzorált Miss America győztese, Yolanda Betbeze nem volt hajlandó a cég fürdőruhamodellje lenni, ezért indította el a vállalat a Miss USA szépségversenyt.