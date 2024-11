Megszólalt a magyar szépségkirálynő a Miss Universe döntője után

Mint írtuk, a dán Victoria Kjaer Theilvig nyerte a Miss Universe idei versenyét, amelyet Mexikóvárosban tartottak múlt hétvégén. Az első udvarhölgy a nigériai, a második udvarhölgy pedig a mexikói szépségkirálynő lett, a legjobb 12-be pedig bekerültek még Thaiföld, Venezuela, Argentína, Bolívia, Kanada, Chile, Peru, Puerto Rico és Oroszország versenyzői – a magyar szépségkirálynő, vagyis a Miss Universe Hungary címet elnyerő dr. Kenéz Nóra sajnos a top 30-ba sem jutott be.

A dán Victoria Kjaer Theilvig lett a Miss Universe idei nyertese

Fotó: CARL DE SOUZA / AFP / CARL DE SOUZA / AFP

Dr. Kenéz Nóra a döntő után bikinis képekkel búcsúzott a közösségi oldalán, most pedig arról is mesélt, hogy miként érezte magát a világversenyen. "Nagyon mozgalmas volt az az egy hónap, amíg a világversenyre készültem, mert videókat kellett csinálni, hogy a bírák megismerhessenek.

Rengeteg magyar tervezővel is találkoztam, akik a csodás ruháimat készítették.

Az külön öröm volt, hogy rengeteg üzenetet kaptam, amiben a támogatásukat fejezték ki, ezért igyekeztem én is a maximumot magamból kihozni" – nyilatkozta a Borsnak.

Dr. Kenéz Nóra

Fotó: instagram.com/dr_norakenez / instagram.com/dr_norakenez

A magyar szépségkirálynő annak is örült, hogy diplomásként képviselhette hazánkat, szerinte a szépségversenyek ma már korántsem csak a szépségről szólnak: "Sajnos sokan hiszik azt, hogy a szépségkirálynőknél csak a külső számít, pedig nagyon sokan vannak felsőfokú végzettséggel. Örülök neki, hogy erre rá tudtam világítani, hiszen a versenyek során a belső értékek is fontosak. Ezen is majd szeretnék dolgozni, hogy büszkék legyünk a szép és okos lányainkra" – mondta.

Nem kímélték a Miss Universe győztesét

A Miss Universe szépségverseny győztesét, Victoria Kjaer Theilviget közben nem kímélték a kommentelők: egy smink nélküli képe alatt többen méltatlankodtak, szerintük inkább a sminkesnek járt volna az elismerés – a szépségkirálynőt ez azonban aligha érdekli, tekintve, hogy milyen elképesztő vagyonra tett szert a győzelemmel.