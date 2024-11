Levetkőzött a Miss Universe két versenyzője - képek

A Miss Universe világdöntőjét idén Mexikóvárosban rendezik, erre utazott a Magyarország Szépe verseny győztese, Kenéz Nóra. A szépségkirálynők ott készülnek a világdöntőre, amelyen november 16-án rendeznek. A magyar szépség Miss Bulgáriával, Elene Viannal költözött össze, a szobatársával úgy tűnik, nagyon jól kijön.

Miss Universe Hungary, Kenéz Nóra

Fotó: Instagram

Az öt kontinensről érkező 128 versenyzővel egy hatalmas csapat foglalkozik, rengeteg stylist, fodrász, sminkes, körmös van velük: Kenéz Nóra is egy nap alatt háromszor váltott ruhát, egy fotón pedig hatalmas fejfedőben is látható. A magyar szépségkirálynő képein felbukkan még Miss Makaó, Miss Zimbabwe, Miss Mongólia és Miss Bulgária is.

