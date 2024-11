Szakíthatott Molnár Andrea és Szente Vajk

Két és fél év után szakított Molnár Andrea és Szente Vajk, a kapcsolatuk nagyjából egy hónappal ezelőtt véget ért a legújabb hírek szerint – bár az információt hivatalosan egyelőre nem erősítette meg egyikük sem.

Molnár Andrea

Molnár Andrea

Szente Vajk (jobbra) a Dancing with the Stars zsűrijében

Fotó: TV2 / TV2

Molnár Andrea csak annyit mondott a Blikknek, hogy az információt sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudja, Szente Vajk pedig úgy nyilatkozott, hogy magánéleti kérdésekre továbbra sem válaszol.

A lap szerint a szakítás fő oka a sok munka, a külön töltött idő lehetett – Szente Vajk ugyanis nemcsak a Dancing with the Starsban zsűrizik, de a kecskeméti színház főrendezőjeként vidéken is dolgozik, míg Molnár Andreának a Fever Dance tánccsapat tagjaként van rengeteg fellépése.

Molnár Andrea és Szente Vajk sokáig titkolóztak

Molnár Andrea és Szente Vajk korábban sem nagyon beszéltek a kapcsolatukról nyilvánosan: már 2022 nyarán együtt látták őket Kecskeméten, majd a táncosnő egy Barcelona-meccsről tett ki pár felvételt az Instagramra, és az egyiken Szente Vajk is feltűnt – a kapcsolatuk azonban így sem vált hivatalossá.

2022 novemberében a Dancing with the Stars akkori döntőjére már együtt érkeztek, közös fotó is készült róluk – amit már aligha lehetett munkakapcsolat eredményének betudni, hisz a táncos műsor zsűrijében egymást váltották, szigorúan véve nem dolgoztak együtt.

Molnár Andreának és Szente Vajknak így is volt közös munkája, a Hölgyválasz című darabot ugyanis közösen hívták életre: Szente Vajk rendezőként, Molnár Andrea pedig színésznőként és koreográfusként tette hozzá a magáét.

Együtt is éltek

Molnár Andrea először idén májusban beszélt a Szente Vajkkal való kapcsolatáról, akkor annyit mondott, hogy jól megvannak egymással. "Az idő minket igazol, szép történetek vannak. A mi történetünk itt zajlik, és ez pont elég" – magyarázta.

Molnár Andrea és Szente Vajk a hírek szerint 2023-ban össze is költöztek, ismerőseik szerint már az esküvő is szóba került közöttük.