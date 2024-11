Rosszul van magától a pornómodell Molnár Anikó

Az OnlyFansen befutott Molnár Anikó arról beszélt egy friss interjúban, hogy az utóbbi időben kicsit elengedte magát, felszedett pár kilót – ami a követőit egyelőre nem zavarja, őt azonban igen, jóformán már tükörbe nézni sem szeret.

Molnár Anikó legutóbbi fotója az Instagramról

Fotó: Instagram/Molnár Anikó

"Az OnlyFans-oldalamon nem érkezett panasz, hiszen a követőtáborom jelentős része a személyem miatt követ, hosszú évek óta figyelemmel kísérik a munkásságomat és szerepléseimet, és elfogadnak olyannak, amilyen vagyok. De én most nem tetszem magamnak. Szóval

eljutottam arra a pontra, hogy ideje átnézni a hűtőt, és kiszelektálni a hizlaló dolgokat, illetve el kell mennem a konditerembe.

A motivációm meglenne, de a napjaimba jelenleg nehéz beilleszteni: ott van a ház, a kutyák, macskák, a két munkahelyem, és édesanyámmal is a lehető legtöbb időt töltöm, most ő van a fókuszban nálam. De muszáj újra visszahoznom a sportot az életembe, mert most ha belenézek a tükörbe, rosszul leszek" – magyarázta Molnár Anikó a Borsnak.

A pornómodell a lapnak azt is kifejtette, hogy nemcsak a pozitív önképe, de az egészsége miatt is szüksége lenne a rendszeres mozgásra – főleg, hogy egyébként sem a kilókat, hanem az összképet nézi, a célja azonban így is az, hogy beleférjen a korábbi ruhadarabokba.

Molnár Anikó egy ideje a pornómodellkedésből él

Molnár Anikó egy ideje az OnlyFansből, meztelenkedésből él, amivel egyébként igen jól is keres – legutóbb azonban nem erről, hanem korábbi párkapcsolatáról beszélt.

A pornómodell októberben a TV2 kamerái előtt vallotta be, hogy tíz évig bántalmazó kapcsolatban élt, folyamatosan megalázta és verbálisan bántalmazta, szidta a párja. "Egy sz*r vagy" – mondta a férfi Molnár Anikónak, aki sokáig tűrte a megaláztatásokat, de utólag már úgy gondolta, hogy kihasználták és valószínűleg meg is csalták.

"Azt kell, hogy mondjam, hogy én többet sírtam mellette, mint egész életemben összevéve... Bármit tettem a dologba bele, egyszerűen úgy éreztem, hogy kevés. És akkor annál többet és többet és erőmön felül, már szinte saját magamat alárendelve... Elengedni nem tudtam, csak időkre, 1-2 hónapra, és aztán megint kibékülés. És az az igazság, hogy nem is a külön töltött idő volt a hullámvölgy. Hanem a kibékülés utáni időszak" – magyarázta Molnár Anikó korábban a Tények Pluszban.