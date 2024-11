Többször is látta már egy ismerőse az állítólag elvonón lévő Molnár Gusztávot

Az RTL Klub bukott, gyerekverő, alkoholista sztárja korábban majdnem egy évet töltött az elvonón az alkoholproblémái miatt. Molnár Gusztáv 2022-ben saját maga vallotta be, hogy majdnem belehalt az ivásba, ezért is vonult be az elvonóra, ahol ahol 265 napot töltött, ez idő alatt rengeteget fogyott, teljesen megváltozva jött ki az intézményből. Miután azonban szakított a párjával, ismét az alkoholhoz nyúlt, ugyanis nem tudta feldolgozni, hogy vége a párkapcsolatának. A Corvin-negyedben a kukák mellett aludt fényes nappal, erről fotók is készültek. Annyira borzalmas állapotban volt, hogy később egy járókelő mentőt is hívott hozzá.

Egy ismerőse kitálalt Molnár Gusztávról. Azt állítja, többször is összefutott mostanában a bukott színésszel

Fotó: Molnár Gusztáv Instagram

A színész október elsején saját maga döntött úgy, hogy ismét bevonul az elvonóra, mert egyedül nem tud megküzdeni a függőségével. Azt állította, hogy rájött, van miért élnie, ezért is döntött a kezdetben izolációval, teljes magánnyal járó terápia mellett. Most mégis különös dolog derült ki róla, ugyanis egyik ismerőse kitálalt arról, hogy már többször is összefutott Molnár Gusztávval, ami azért meglepő, mivel korábban teljesen elszigetelten kellett élnie az elvonón.

A neve elhallgatását kérő ismerős azonban tisztázta, hogy Molnár Gusztáv egy önsegítő csoportba jár a rehabilitációs intézményből, és itt szokott vele találkozni, ugyanis ő is ennek a csoportnak a tagja.

Gusztáv egyáltalán nem bánkódik a múlt eddigi történései miatt, tele van tervekkel, és nagyon bízik abban, hogy végre egyenesbe jöhet az élete. Nekem azt mondta, nem volt más választása, mint az, hogy tanuljon az eddigi hibáiból.

Az előző terápiába, Komlóra úgy került be, hogy mindent elveszített és teljesen egyedül maradt. Idén szeptember végén pedig úgy érezte, hogy azok a barátságok és kapcsolatok, amiket Komló óta felépített, csak akkor maradnak meg, ha képes elszánni magát, és egy kicsit elvonul, hogy ismét csak a függőségével foglalkozzon" - magyarázta a bukott színész ismerőse, aki azt is elárulta, hogy ettől függetlenül elszigetelten él Molnár Gusztáv, azonban egy lánnyal folyamatosan leveleznek. Hozzátette, hogy nagyon szoros az alkoholista színész napirendje, az önsegítő csoporton másra nem is nagyon marad ideje.