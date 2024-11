Molnár Gusztáv és a többiek: ők a leginkább lecsúszott, teljesen tönkrement magyar celebek

Molnár Gusztáv hiába volt többször is elvonón, úgy tűnik, hogy sikertelen volt az eddigi kezelése. Újra és újra az italhoz nyúlt, állapota pedig egyre rosszabb. Rajta kívül az elmúlt időszakban többször borzalmas állapotban lehetett látni VV Virágot, de Christofel és Aurelio élete is nagyon rossz irányt vett a közelmúltban.

Molnár Gusztáv korábban közel egy évet töltött rehabilitáción

Molnár Gusztáv

Az RTL Klub bukott, gyerekverő és alkoholista sztárja korábban közel egy évet töltött rehabilitáción, hogy megpróbáljon megszabadulni függőségétől.

Molnár Gusztáv 2022-ben nyilvánosan is bevallotta, hogy az ivás miatt majdnem életét vesztette, ezért vonult be egy intézetbe, ahol 265 napot töltött.

Ezalatt jelentősen lefogyott és teljesen megváltozva távozott a kezelés után. Azonban, miután szakított a párjával, ismét az alkoholhoz fordult, mert nem tudta feldolgozni a kapcsolatuk végét. Később olyan hírek is napvilágra kerültek, hogy erőszakosan bánt volt partnerével, és a nő szomszédai többször is értesítették a rendőrséget a viselkedése miatt.

Az alkoholista színész nemrég megszólalt, a botránya után pedig először adott életjelet magáról: "Jelenleg nem szeretnék beszélni magamról. Jól vagyok és ismét segítséget kértem, de erről bővebben nem beszélnék" - mesélte Molnár Gusztáv, akit nemrég a mentő is elvitt, ugyanis részegen fetrengett az utcán már nem először. Többen azt állítják, hogy olyan állapotban volt a férfi, hogy alig tudott felkelni, és az autók is majdnem elütötték. Legutóbb a kórházba szállítását követően nem engedték ki, orvosi megfigyelés alatt állt, legalábbis egy barátja ezt állította, aki azt is elmondta, hogy több vizsgálatot is végeztek rajta, sőt, mentális állapotát is ellenőrizték az orvosok.

VV Virág

Az RTL Klub másik bukott sztárjáról már több, botrányos videó is előkerült, melyeken jól látható, hogy tudatmódosító szerek hatása alatt áll. Nemrég ő maga beszélt arról, hogy a drogok tették tönkre az életét. Elmondta, hogy a tévés valóságshow előtt nem használt semmilyen szert. Benn összejött egy férfival, utána kezdődtek a bajok. "Amikor kijöttünk, együtt voltunk... minden nap szívás az orrba, nyugtató, altató és f.szom se tudja, milyen bogyók, gyógyszerek" - panaszolta egy kádban fekve.

Így éltünk egy évig... ez volt... szívás, altató, nyugtató, szívás, altató, nyugtató... így telt el minden kib.szott nap

- tette hozzá. Szerinte vannak erős akaratú nők, de ő nem az, így csak sodródott. "Az Éjjel-nappal Budapest után munkanélküli voltam, jöttek a 'barátok', az istennyilát is felszívatták velem" - magyarázta. Ha épp nem szívott valamit, akkor ivott: napi egy üveg bor is lecsúszott.