Műsorváltozás a TV2-n: máskor kezdődik a Dancing with the Stars és a Megasztár

A csatornán még szeptember végén debütált a Megasztár 7. évada, október 26-án pedig kezdetét vette a Dancing with the Stars 5. szériája is, melyet azóta szombatonként 19:30-tól láthatnak a nézők. Most egy olyan változást jelentett be a TV2 Csoport, amely mindkét sikerműsort érinti.

November 23-én, azaz most szombaton a Tények Plusz a megszokott időpontban, 18:55-kor fog kezdődni, ám a magazinműsor hossza megváltozik, bruttó (reklámokkal együtt mért) adásideje ugyanis nagyjából 35 perc helyett mindössze nagyjából 10 perces lesz – írja a SorozatWiki.

Az új szombati műsorrend szerint a Dancing with the Stars 25 perccel korábbi időpontban veszi kezdetét a TV2-n, így a megszokott 19:30-as kezdés 19:05-re kerül át.

A táncos műsort követően pedig a vadonatúj Házasság extrákkal című produkció kerül a képernyőre, melyet 22:40-től láthatnak a nézők. Már a műsor címe is beszédes, de már nem titok a nyilvánosság előtt, hogy a csatorna műsorainak üdvöskéje a Házasság első látásra 2. évadának kibeszélőműsora lesz, mely online platformra készült, ám a tévénézők is követhetik az eseményeket. A produkció házgazdája Orosz Barbara lesz, aki megvitatja vendégeivel a Házasság első látásra legújabb szériájának történéseit.

A Dancing with the Stars után eredetileg a Richard király című film került volna képernyőre, amely így majd csak éjfélkor indul a csatornán.

Új időpontban kezdődik másnap a Megasztár is

A portál fontos változásra hívja fel a figyelmet, ugyanis a Tények Plusz nem kerül adásba november 24-én, vasárnap. Emellett pedig a Megasztár is jóval korábban veszi kezdetét a csatornán, hisz 35 perccel előbb indul a tehetségkutató, így már 18.55-től köszönti majd a nézőket Ördög Nóra és Till Attila. Ezzel a változással a műsor egy időbe kerül az RTL Álarcos énekes című műsorával. A Megasztár eddigi 3 és fél órás bruttó adásideje 4 óra 15 percre gyarapszik, a meghosszabbított adás miatt A biztonság záloga című akciófilm új időpontba kerül. A Jason Statham főszereplésével készült egész estés alkotás 23 óra helyett, 23:15-kor kezdődik majd.