A rendőrség tett közzé videót Nádai Anikóról

Talán Bódi Gusztiék kerültek a leginkább kellemetlen helyzetbe emiatt, sokan nem is értették rajongóik közül, hogy mi történt és nem hitték el, hogy nem ők csalták ki a pénzt, és követelték vissza, amit elutaltak a szélhámosoknak. De szinte folyamatosan akad a hazai celebvilágból valaki, aki hasonló hírekkel jelentkezik be valahogy. Beszámolt már hasonló esetről Nagy Sándor színész, és Bereczki Zoltán is átélte már a kellemetlenséget, de nem kímélték Judyt és Fésűs Nellyt sem, legutóbb pedig Jákob Zoltán volt nagyon ideges emiatt.