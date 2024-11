Dögös hóember varázsol ünnepi hangulatot a Netflixre

Az év legfurcsább romantikus filmjével érkezik a streameróriás. Az elbűvölő hóember a Netflix karácsonyi szezonjának egyik legizgalmasabb darabjának tűnik az előzetese alapján. A romantikus film eredeti címe Hot frosty, ami bizony nem csak a hőmérsékletre, hanem a főszereplő fizimiskájára is utal.

Az özvegy Cathy egy igen dögös hóembert talált a Netflix legújabb filmjében (Fotó: YouTube)

Netflixen Az elbűvölő hóember

A történet szerint az özvegy Cathy-nek elege van az életből, érthető okoknál fogva, hiszen két évvel korábban elvesztette a férjét. Mindenki segíteni akar neki túllépni a gyászán, hátha egy kis melegség költözik az ünnepeket alatt a szívébe, vagy legalább a lakásába, ahol szintén jégverem van. Egyik este Cathy valamilyen oknál fogva egy közel sem átlagos kinézetű hóemberre rak egy sálat, aki varázslatos módon életre kell. A három nagy gombóc, répaorr és gombszem helyett egy piszok jóképű, nyolc kockás hóember állít be az özvegy otthonába. Frosty nem csak Cathy, de az egész kisváros életét jó értelemben forgatja fel, miközben talán Cathy-re is újra rátalálhat a szerelem. Az óra azonban ketyeg, hiszen a jó idő közeledtével Frosty-ra is vonatkoznak a hóembere törtvények és pillanatok alatt elolvadhat. Az elbűvölő hóember nem csak egy vicces romantikus film az előzetes alapján, hanem egy erősen papírzsepis dráma is gyászról, és továbblépésről.

Vajon egy hóember segíti át a gyászán a főhősnőt? (Fotó: YouTube)

Ki ez a dögös hóember?

Cathy-t Lacey Chabert alakítja, akit a magyar nézők a Bajos csajok, Lost in space és a Már megint egy dilis amcsi filmekből ismerhetnek. Frosty-t Dustin Milligan játssza, aki legismertebb szerepét a Schitt's Creck című sitcomban kapta, ő volt Ted, a a dögös állatorvos, aki a főszereplő család lányával, Alexisszel került közelebbi kapcsolatba. A szobortestű színészt a Cápák éjszakája 3D és a Blake Lively nevével fémjelezett Egy kis szívesség című filmből ismerhetjük. Az elbűvölő hóemberben fontos szerepet játszik még a főhős édesanyját alakító legendás Lauren Holly, akit a Dumb és Dumber című Jim Carrey filmből ismerhetünk.

Az elbűvölő hóember a Netflixen látható november 13-tól!