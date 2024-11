Netflix thrillerek, amiket látni kell

Kemény gyilkosságok, aljas és fondorlatos átverések, csapdába csalás, tőrbe ejtés, korrupció és rengeteg izgalom. Íme 10 kihagyhatatlan Netflix thriller, az Origo ajánlásával.

A meg nem mozdulj egy igazán lebilincselő Netflix-thriller (Fotó: Northfoto/Netflix)

A legjobb Netflix thrillerek:

Rendezők: Brian NettoAdam, Schindler

Szereplők: Finn Wittrock, Kelsey Chow

Egy tapasztalt sorozatgyilkos (Finn Wittrock) újabb áldozatra lel Iris (Kelsey Chow) személyében, akit az erdő mélyére hurcol és olyan méreggel fertőz meg, amely teljesen megbénítja a nőt, azt követően pedig megöli. Richard, a sorozatgyilkos mindezt a nő tudtára adja, így Iris számára 20 perce maradt, hogy segítséget tudjon kérni.

Rendező: Anna Kendrick

Szereplők: Anna Kendrick, Daniel Zovatto, Tony Hale, Autumn Best

Anna Kendrick rendezőként debütált a Netflix-thrillerben, amelyben Chery Bradshaw szerepét is ő alakítja. Az igaz történeten alapuló mozi, a sorozatgyilkos, Rodney Alcala sztoriját helyezi előtérbe. A film 1978-ba vezeti a nézőt, ahol is Chery egy társkereső által ismerkedik meg Rodney-val. Rodney Alcala egyébként úgy vonult be az amerikai történelembe, mint a The Dating Game Killer és körülbelül 130 gyilkosságért, valamint támadásért felelős, amiért halálra is ítélték.

Aaron Pierre Terry Richmond szerepében (Fotó: Northfoto/Entertainment Pictures/Netflix)

Rendező: Jeremy Saulnier

Szereplők: Aaron Pierre, Don Johnson, AnnaSophia Robb

A történet középpontjában egy egykori tengerészgyalogos, Terry Richmond áll, aki annak érdekében, hogy unokatestvérét kiszabadítsa a börtönből, óvadék gyanánt a rendőrségnek adja pénzét. Terry teszi ezt annak ellenére is, hogy azoknak nincs bizonyítékuk a bűncselekmény elkövetésére. A tengerészgyalogos megpróbálja visszaszerezni pénzét egy olyan kisvárosban, amely minden szegmenség a korrupció hatja át. Sokak szerint a Rebel Ridge nem csupán a Netlix, de az összes streaming-platform legjobb thrillere.

Rendező: Vikramaditya Motwane

Szereplők: Vihaan Samat, Ananya Pandey

Nella és Joe (Vihaan Samat és Ananya Pandey) a tökéletes influencer pár látszatát keltik, egészen addig, amíg a férfi megcsalja a lányt, aki bánatában a mesterséges intelligencia segítségét kéri, hogy kitörölhesse valahogy Joe-t az életéből. A dolgok látszólaf jól alakulnak, mígnem az AI átveszi az irányítást...