Mindent elmondott új, ismert párjáról a Next Top Model Hungary szépsége

A Next Top Model Hungary ötödik helyezettje, Jávori Lili korábban egy csókolózós fotón mutatta meg új barátját, Budai Dávidot, akit a BSW rapduó egyik tagjaként ismerhet a közönség. A modell most nyilatkozott is a kapcsolatáról, egy félreértést is tisztázott a megismerkedésükkel kapcsolatban.

A Next Top Model Hungary szereplője, Jávori Lili ezzel a fotóval jelentette be új kapcsolatát

Fotó: Instagram/Jávori Lili / Instagram/Jávori Lili

"Szeretném tisztázni a félreértéseket, mert amiatt, hogy a Lidokain című dal klipjében benne voltam, sokan azt hiszik, hogy ott ismertük meg egymást. De igazából ez ettől független volt, csak elkezdtünk beszélgetni, és azzal majdnem egy időben teljesen véletlenül megkeresett Matyi (a duó másik tagja, Sziklai Mátyás – a szerk.) is, hogy szerepeljek a klipben.

Nagyon gyorsan történt az egész, és a forgatások alatt még csak ismerkedtünk, de azt mondhatom, hogy szerelem volt első látásra

– mondta Jávori Lili a Borsnak.

A modell a lapnak arról is mesélt, hogy Budai Dáviddal a nyáron már együtt voltak Horvátországban, most pedig Barcelonába készülnek, igyekeznek minél több közös programot csinálni – noha ez nem könnyű, mivel egyébként teljesen más időbeosztás szerint élnek.

Hadas Alfréd volt a párja

Jávori Lilinek korábban jó másfél évig a Sztárban sztár leszek!-ben feltűnt Hadas Alfréd volt a párja, aki szintén bevitte a lányt az egyik videoklipjébe, a megjelenés idejére viszont már szakítottak is.

Hadas Alfréd

Fotó: Instagram/Hadas Alfréd / Instagram/Hadas Alfréd

"Lilivel az elmúlt másfél évben voltunk együtt, ami nem kevés idő. Nagyon jól megvoltunk, mindig számíthattunk a másikra, de most úgy alakult, hogy az útjaink különváltak. A mostani élethelyzetembe nem fér bele egy ilyen komoly kapcsolat, úgy érzem, hogy még túl fiatal vagyok ehhez. Lili ezt megértette és elfogadta, és úgy váltunk el egymástól, hogy egy nap még találkozunk, ha a sors közös jövőt szánt nekünk. Sokat tanultunk egyébként egymástól, nagyon sokat köszönhetek neki, és ő tudja nagyon jól, hogy számíthat rám bármikor" – mondta még márciusban a szakítás okairól Hadas Alfréd.

Next Top Model Hungary: mi lett a győztessel?

A Next Top Model Hungary győztese, Mészáros Lili közben külföldön építi tovább a modellkarrierjét, a végső céljának számító Milánó helyett egyelőre Athént célozta meg.