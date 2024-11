Külföldön próbálkozik a Next Top Model Hungary győztese

A Next Top Model Hungary győztese, Mészáros Lili hamarosan Athénba költözik, hogy ott építse tovább a karrierjét – derült ki a közösségi oldaláról. A modell egy korábbi Instagram-sztoriban tippeket várt a követőitől arra, hogy szerintük hová utazik, mire a legtöbb szavazat Sanghajra, illetve Milánóra érkezett – ami egyébként Mészáros Lilinek sem lenne ellenére.

A Next Top Model Hungary győztese, Mészáros Lili még Budapesten

Fotó: Instagram/Mészáros Lili / Instagram/Mészáros Lili

"Annyian szavaztatok Sanghajra, hogy még én is elgondolkodtam, hová megyek. Egyébként mindig is nagy álmom volt Kínába menni modellkedni, Milánó pedig mondhatni a »végső cél« számomra, szóval nem jártatok messze" – írta egy bejegyzésében.

Megnyerte a Next Top Model Hungary versenyét

Mészáros Lili már korábban beszélt arról, hogy nemzetközi karrierben gondolkodik, a Next Top Model Hungary megnyerése azonban itthon több lehetőséget biztosított a számára.

"A következő hónapokban nagyon szeretnénk, ha valahol külföldön, kinti ügynökségnél el tudnék helyezkedni. Most ez a következő lépcsőfok. Ugyanakkor most Magyarországon is van egy plusz ismertségem, amit ki kell használni. Most sokkal több lehetőség van itthon. Viszont nekem tényleg mindig a nemzetközi karrier volt az álmom, meg az, hogy tudjak utazni, külföldön dolgozni. Szerencsére most ott van mögöttem egy olyan ügynökség, aminek nagyon jó nemzetközi kapcsolatrendszere van. Olyan portfóliót tudunk felépíteni, amivel még így 27 évesen, nemzetközi referencia nélkül is tudunk nyitni Európa felé" – nyilatkozta a műsor után.

Egyszer már abbahagyta a modellkedést

Mészáros Lili a Next Top Model Hungary 10 millió forintos nyereménye mellett többek között a Palvin Barbara karrierjét is egyengető Icon Modell Management kétéves exkluzív modell szerződését is elvihette – pedig jó pár éve egyszer már abba is hagyta a modellkedést.

"Nagyon eltorzult a magamról alkotott képem. Ezért is volt az, hogy 20 éves koromban eldöntöttem, hogy abbahagyom. Éreztem, hogy ez már kezd olyan sebeket okozni, amit valahogy meg kell tudnom gyógyítani" – mondta korábban arról, hogy mennyire nem tudta kezelni a kritikát.