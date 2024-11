Carter doki újra rendel: Noah Wyle a Vészhelyzet után új kórházi sorozattal érkezik

2025 januárjában igazán formabontó kórházas sorozat érkezik a MAX-re. A főszerepet a Vészhelyzet Carter doktora, Noah Wyle alakítja. A The Pitt című széria különlegessége, hogy valós időben mutatja be a kórházi dolgozók egy napját, a 15 részes sorozat, egy 15 órás műszak minden percét végig követi. Wyle úgy tűnik egy kórházi sorozattal térhet vissza az élvonalba, ahova a Vészhelyzet 2009-es fináléja óta nem sikerült vissza kapaszkodnia a szebb napokat látott színésznek.

Carter doktorból szőrös pasi lett, 53 évesen így néz ki Noah Wyle a The Pittben

(Fotó: Youtube)

Noah Wyle visszatér: Carter doktor helyett Dr. Michael Robinavitch

A már most izgalmasnak ígérkező széria egy pittsburghi kórház egy napját mutatja be, ahol a vezető orvos, Dr. Michael Robinavitch kollégái és gyakornokai egy 15 órás műszakját követhetjük végig. A dolgozóknak nem csak a hirtelen érkező sebesültekkel, de élettel, halállal, kórházi bürokráciával és a saját személyes drámáikkal is meg kell küzdeniük, nem beszélve a Noah Wyle által alakított Robinavitch doktor elismeréséről, aki Carter dokival ellentétben egy laza, már a szakmáját jól ismerő 50-es orvos. A szériát John Wells találta ki, aki korábban a most 53 éves színészt sztárrá avató Vészhelyzet és Az elnök emberi felett is bábáskodott.

Noah Wyle sorozatokban szerzett hírneve nőhet tovább új kórházas sorozatában

(Fotó: Constant c Productions / Collection ChristopheL via AFP)

Noah Wyle megint orvos

A már megszőrösödött 53 éves színész az elmúlt 15 évben kevés igazán jó szerepet kapott, és jelentősen megváltozott az évek során, azonban úgy tűnik, neki tényleg a kórházas sorozatok fekszenek jól, ugyanis a MAX másfél perces kedvcsinálójában is uralja a vásznat. A széria sikere esetén az Emmy-díjas Wyle újabb sikereknek nézhet elébe, amennyiben a Pitt a nézőket is meghódítja, nem beszélve arról, hogy még sose készítettek teljesen valós időben játszódó kórházi szériát. A Pitt további főszerepeiben Tracy Ifeachor, Patrick Marron Ball, Supriya Ganesh, Fiona Dourif, Taylor Dearden, Isa Briones, Gerran Howell, Shabana Azeez és Katherine LaNasa látható.

A Pitt 15 részét 2025 januárjában láthatjuk a MAX-on, ahol a Vészhelyzet összes szezonja is elérhető.