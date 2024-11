Megszólalt a szakember Noszály Sándor állapotáról

Noszály Sándornál a bipoláris zavar stabilizálásához a tervezettnél több időre lehet szükség, a legutóbbi hírek, a család újabb közleménye szerint a sportoló "egyre jobban van, de a kezelése biztosan el fog tartani egy ideig".

Noszály Sándor

Fotó: Szabó Gábor - Origo / Szabó Gábor - Origo

Ennek kapcsán szólalt meg a témában már korábban is nyilatkozó pszichológus, Drelyó Ágnes, elmondta, miért húzódhat el Noszály Sándor kezelése: "Általánosságban elmondható, hogy már az a feltételezés is téves, hogy egy mániás depresszióval kezelt személy pár hét alatt felépülhet. Elképesztő fontossága van a betegség belátásának, annak, hogy az érintett felismerje, hogy segítségre van szüksége, és a környezete is ebben támogassa, efelé terelje őt... Hetekbe, hónapokba is telhet, amíg a szó legjobb értelmében véve kikísérletezik a megfelelő gyógyszerbeállítást. Természetesen az sem mindegy, hogy az illető hány éve szenved ebben a betegségben" – magyarázta a Borsnak.

A pszichológus hozzátette, hogy a beteg és az őt kezelő szakember között is szükséges megteremteni a bizalmi viszonyt, ez pedig szintén időbe telhet – miközben a családnak is alkalmazkodnia kell a kialakult helyzethez.

Noszály Sándor: mi történt vele?

Noszály Sándorért akkor kezdett el aggódni sokan, amikor a közösségi oldalán elkezdett furcsa videókat megosztani, amelyekben teljesen összefüggéstelenül beszélt, zavartan viselkedett. Mint kiderült, barátai többször is segíteni akartak neki, azonban ezt ő nem engedte.

Később a testvére, Noszály Andrea osztotta meg a nyilvánossággal, hogy az egykori sportoló súlyos bipoláris zavarral küzd már hosszú évek óta, ami az életét is megkeseríti. Kezelését egyből szakorvosok irányításával kezdték meg, miután hazatért az Egyesült Államokból.

Noszály Sándorról jó barátja, Vajtó Lajos is nyilatkozott, szerinte több trauma állhatott annak hátterében, hogy a sportoló állapota ennyire rosszra fordult: Noszály Sándornak a feleségével teljesen megszakadt a kapcsolata, miközben az apja meghalt, egyetlen lányát, a húszéves Szonját pedig még tavasszal elgázolta egy villamos Budapesten, ami után életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba.