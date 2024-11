Ez áll Noszály Sándor furcsa visszatérésének hátterében

Az egész országot megdöbbentette Noszály Sándor különös viselkedése október elején, ami elsősorban rendkívül furcsa videóiban mutatkozott meg, amelyeket közösségi oldalán tett közzé. Barátai többször is segíteni akartak neki, azonban ezt ő nem engedte. Később testvére, Noszály Andrea osztotta meg a nyilvánossággal, hogy az egykori sportoló súlyos bipoláris zavarral küzd már hosszú évek óta, ami az életét is megkeseríti. Kezelését már szakorvosok irányításával megkezdték Magyarországon, miután Noszály hazatért Amerikából.

Az eddigi információk alapján a sportolót egy Pest megyei intézményben kezelik, azonban felmerült a kérdés, hogy áthelyeznék máshová, ahol talán eredményesebb lenne a gyógyulása. A napokban a közösségi oldalán furcsa üzenetekkel jelentkezett.

Egyelőre nem tisztázott, hogy miért térhetett vissza, talán állapota annyit javult, hogy újra használni kezdte az eszközeit és a közösségi oldalakat. Viszont azt sem tudni, hogy az intézményben tartózkodik-e még, vagy már hazatért saját otthonába.

Megszólalt a szakember Noszály Sándor visszatéréséről

A Bors megkeresett egy szakértőt, hogy megtudjuk, mit jelenthet Noszály Sándor felbukkanása az online térben. Sólyom Albert szerint a volt teniszező állapota minden bizonnyal javult, és egy fajta jutalomként kaphatta vissza a telefonját.

Ne felejtsük el, hogy egy közszereplőről van szó, akit rengetegen ismernek. Neki fontos is a kapcsolódás az élet körforgásához, a követőkhöz. Úgy gondolom, az orvosi stáb komoly előzményekre alapozva hozta meg ezt a döntését, és egy fajta jutalom gyanánt kapcsolódhatott újra a külvilághoz. Felelősséget vállalhatott a gyógyulásában, és ez mindenképp biztató.

Az is jót jelent, hogy pozitív tartalmú üzeneteket osztott meg a követőivel, amik mind az önismeret fontosságára, a felépülésre és a lelki békére utalnak. Ő is ezeket szeretné megtalálni. Azt nem tudjuk, hogy mennyi időre kapta vissza a telefonját, de ezt a jövőben is lehet majd ezzel motiválni – kezdte a Borsnak a coach, hozzátéve: biztos, hogy Noszály felügyelet mellett használhatta a telefonját.