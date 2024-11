Furcsa üzenetekkel tért vissza Noszály Sándor

Az egész országot megdöbbentette Noszály Sándor különös viselkedése október elején, ami elsősorban rendkívül furcsa videóiban mutatkozott meg, amelyeket közösségi oldalán tett közzé. Barátai többször is segíteni akartak neki, azonban ezt ő nem engedte. Később testvére, Noszály Andrea osztotta meg a nyilvánossággal, hogy az egykori sportoló súlyos bipoláris zavarral küzd már hosszú évek óta, ami az életét is megkeseríti. Kezelését már szakorvosok irányításával megkezdték Magyarországon, miután Noszály hazatért Amerikából.

Noszály Sándor hosszú ideje eltűnt a közösségi oldaláról, most váratlanul visszatért

Fotó: Noszály Sándor/Instagram

Az eddigi információk alapján a sportolót egy Pest megyei intézményben kezelik, azonban felmerült a kérdés, hogy áthelyeznék máshová, ahol talán eredményesebb lenne a gyógyulása.

Tovább tart majd a felépülése, akár hónapokba is beletelhet. Az is felmerült, hogy esetleg egy másik intézetben kezelik tovább.

Bárhogy is lesz, a legfontosabb, hogy Sándor teljesen felépüljön, mindegy, hogy ez hol történik és mennyi ideig tart. A családjától ehhez minden erőforrást és támogatást megkap" - mondta korábban egy informátor arról, mit tud Noszály Sándor jelenlegi állapotáról és kezeléséről, amire a szakemberek is azt mondták, hogy elhúzódhat, hiszen a javuláshoz a beteg jobb belátására, együttműködésére is szükség van.

Elképesztő fontossága van a betegség belátásának, annak, hogy az érintett felismerje, hogy segítségre van szüksége, és a környezete is ebben támogassa, efelé terelje őt...

Hetekbe, hónapokba is telhet, amíg a szó legjobb értelmében véve kikísérletezik a megfelelő gyógyszerbeállítást' - mondta Drelyó Ágnes, pszichológus, aki azt is hozzátette, hogy az sem elhanyagolható, mióta áll fenn a betegség az érintettnél.

Ezért is meglepő, hogy Noszály Sándor visszatért a közösségi oldalán, hiszen hetek óta nem adott magáról hírt, sőt, hazatérése után azonnal eltűnt oldala az Instagramról. Most visszatért, és korlátozott ideig elérhető Instagram-bejegyzéseket tett közzé két különös üzenettel, melyek szintén a történtekre utalhatnak.

"Nem mindenki fogja megérteni az utad. Nem mindenki fog hinni abban, amiben te hiszel. De te mindig a saját utadon járj, és soha ne változtasd meg azt, aki vagy. Maradj igaz, maradj Te!" - tette közzé az első üzenetet, majd egy furcsábbal folytatta.

Ne hagyd, hogy az egész lépcsősor nyomasztani kezdjen. Csak az első lépésre figyelj!

- tette közzé az idézetet egy lépcsősort ábrázoló képpel, amihez még annyit fűzött "gyerünk már", mintha kissé türelmetlen lenne valami miatt.